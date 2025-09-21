По данным Reuters, Чжан была признана виновной по обвинению в «разжигании ссор и провоцировании беспорядков». В декабре 2020 года её осудили по той же статье. На этот раз причиной стали её публикации о нарушениях прав человека и комментарии на зарубежных интернет-площадках.

Чжан Чжань арестовали в 2020 году за видеорепортажи из Уханяю. Тогда она освещала ситуацию в городе на ранних этапах пандемии. В мае 2024 года её освободили, но спустя три месяца вновь задержали.

Весной в российском федеральном оперативном штаб по борьбе с коронавирусом заявили, что COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».