Журналистку, писавшую о пандемии COVID-19 в Китае, осудили на 4 года
Китайская журналистка и правозащитница Чжан Чжань, ранее осуждённая на четыре года за репортажи о начале пандемии COVID-19 в Ухане, вновь получила аналогичный срок. Об этом сообщает Reuters.
По данным Reuters, Чжан была признана виновной по обвинению в «разжигании ссор и провоцировании беспорядков». В декабре 2020 года её осудили по той же статье. На этот раз причиной стали её публикации о нарушениях прав человека и комментарии на зарубежных интернет-площадках.
Чжан Чжань арестовали в 2020 году за видеорепортажи из Уханяю. Тогда она освещала ситуацию в городе на ранних этапах пандемии. В мае 2024 года её освободили, но спустя три месяца вновь задержали.
Весной в российском федеральном оперативном штаб по борьбе с коронавирусом заявили, что COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
