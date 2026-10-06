Рыбный союз отреагировал на призыв Матвиенко повысить налог на деликатесы

По ее словам, речь идет об устрицах, омарах, лангустинах, лобстерах и других деликатесах, «которые имеют льготу по ставке НДС — вместо положенных 22% платят 10%».

В Рыбном союзе заявили, что инициатива спикера направлена на устранение существующего правового пробела в налоговом законодательстве, сообщает «Коммерсант». Повышение НДС для деликатесных продуктов, включая устриц, омаров, лангустинов и лобстеров, никак не скажется на рынке, считает руководитель Информационного центра по рыболовству Александр Савельев. По его мнению, эта продукция занимает минимальную долю на рынке и не пользуется спросом среди россиян.

В Рыбном союзе указали, что это нишевые продукты высокого ценового сегмента, которые совокупно не занимают даже 1% рынка. Например, за 2025 год лангустинов было импортировано в Россию 3,7 тыс. тонн, что составляет 0,5% от общего объема рыбного импорта и 0,1% от объема внутреннего потребления такой продукции. В прошлом году устриц было ввезено 630 тонн, что составляет 0,1% от объема импорта и 0,01% от объема потребления. Что касается омаров и лобстеров, то это едва ли не штучный товар.

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов сравнил стоимость устриц и красной рыбы после предложения спикера Совета Федерации отменить льготную ставку НДС для ряда деликатесов, включая устрицы, омаров, лангустинов и лобстеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

