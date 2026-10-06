Рыбный союз отреагировал на призыв Матвиенко повысить налог на деликатесы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала повысить налог на деликатесы ради пополнения бюджета.
По ее словам, речь идет об устрицах, омарах, лангустинах, лобстерах и других деликатесах, «которые имеют льготу по ставке НДС — вместо положенных 22% платят 10%».
В Рыбном союзе заявили, что инициатива спикера направлена на устранение существующего правового пробела в налоговом законодательстве, сообщает «Коммерсант». Повышение НДС для деликатесных продуктов, включая устриц, омаров, лангустинов и лобстеров, никак не скажется на рынке, считает руководитель Информационного центра по рыболовству Александр Савельев. По его мнению, эта продукция занимает минимальную долю на рынке и не пользуется спросом среди россиян.
В Рыбном союзе указали, что это нишевые продукты высокого ценового сегмента, которые совокупно не занимают даже 1% рынка. Например, за 2025 год лангустинов было импортировано в Россию 3,7 тыс. тонн, что составляет 0,5% от общего объема рыбного импорта и 0,1% от объема внутреннего потребления такой продукции. В прошлом году устриц было ввезено 630 тонн, что составляет 0,1% от объема импорта и 0,01% от объема потребления. Что касается омаров и лобстеров, то это едва ли не штучный товар.
Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов сравнил стоимость устриц и красной рыбы после предложения спикера Совета Федерации отменить льготную ставку НДС для ряда деликатесов, включая устрицы, омаров, лангустинов и лобстеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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