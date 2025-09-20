В ВОЗ не увидели угрозы возвращения числа случаев COVID-19 в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы возвращения числа случаев заражения коронавирусом к пандемийному уровню. Об этом заявил глава офиса структуры в Москве Батыр Бердыклычев в беседе с РИА Новости.
«В Российской Федерации, как и во многих других странах, значительно возрос популяционный иммунитет благодаря программе вакцинации, а также перенесенным инфекциям», — отметил эксперт.
По словам Бердыклычева, РФ, как и другие страны, благодаря приобретенному опыту борьбы с заболеванием лучше подготовлена к реакции на подобные ситуации. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что коронавирус не исчез, периодически наблюдается сезонный рост числа заражений. В связи с этим следует сохранять бдительность и настороженность, особенно в отношении распространения COVID-19 среди уязвимых групп.
Ранее медики предупредили, что осенью россиянам могут грозить два штамма коронавируса - «Стратус» (XFG) и «Нимбус» (NB.1.8.1).
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru