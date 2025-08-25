Человеческий организм адаптируется к новым вирусам, а штамм «Стратус» не вызывает высокую смертность, поэтому переживать бессмысленно, хотя и современные вакцины не защитят от болезни, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с НСН.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса и его нового штамма «Стратус», сообщила пресс-служба ведомства. Однако уточняется, что она поможет снизить негативные последствия заражения. Вирусолог отметил, что вакцинация чем-то поможет только людям со слабым иммунитетом.