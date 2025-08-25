Вирусолог объяснил, что защитит от нового штамма коронавируса «Стратус»
Стопроцентных гарантий от заражения новым штаммом коронавируса нет, но это не повод для паники, заявил НСН Алексей Аграновский.
Человеческий организм адаптируется к новым вирусам, а штамм «Стратус» не вызывает высокую смертность, поэтому переживать бессмысленно, хотя и современные вакцины не защитят от болезни, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с НСН.
В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса и его нового штамма «Стратус», сообщила пресс-служба ведомства. Однако уточняется, что она поможет снизить негативные последствия заражения. Вирусолог отметил, что вакцинация чем-то поможет только людям со слабым иммунитетом.
«Прививка от гриппа действительно не защитит от коронавируса, так как она действуют против конкретного патогена. Гарантированной защиты от коронавируса сейчас нет. Он переносится как и любые ОРВИ воздушно-капельным путем и распространяется относительно легко. Эти штаммы очень заразные, не только “Стратус”, но и другие, хотя они редко вызывают тяжелые состояния болезни. Обезопасить себя невозможно в настоящий момент, но ничего страшного нет, дополнительная вакцинация может потребоваться людям с пониженным иммунитетом, они находятся в зоне риска. Каких-то подъемов заболеваемости я бы тоже не ждал, это естественный процесс: антитела хуже справляются с новыми мутациями вируса, но потом адаптируются, и все больше людей легче переносят болезнь или не болеют», — заключил он.
Ранее Аграновский объяснил НСН, чем отличается штамм коронавируса «Стратус» от других вариантов.
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru