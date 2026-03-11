В Госдуме заявили, что COVID-19 уже не опаснее гриппа
Появившиеся в СМИ сообщения о том, что в России растёт число зараженных коронавирусом - лишь «информационная суета». Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
По его словам, в настоящее время COVID-19 ослаб и по опасности «сопоставим с банальным гриппом».
«Вся информационная суета, связанная с данными об увеличении или снижении количества заболевших, практического значения не имеет», — подчеркнул парламентарий.
Ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев заявил, что не видит угрозы возвращения количества случаев заражения COVID-19 к уровню пандемии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
