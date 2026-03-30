Россиянам объяснили, как защититься от нового варианта COVID-19 «Цикада»

Соблюдение правил личной гигиены поможет защититься от нового варианта COVID-19 под названием «Цикада». Об этом сайту aif.ru рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию по COVID-19 в России

Он отметил, что во время сезонных заболеваний также важно соблюдать коллективную безопасность, а при появлении симптомов заболевания обращаться к врачу.

«Нужно не забывать, что человек может быть носителем... даже при отсутствии симптомов... может ходить и заражать других людей», - добавил Онищенко.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что вариант COVID-19 BA.3.2, получивший название «Цикада», отличается уклонением от иммунной системы, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ЗдоровьеГеннадий ОнищенкоВирусКоронавирус

Горячие новости

Все новости

партнеры