Благодаря ремонтантным сортам (растения, способные повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода) земляника садовая (клубника) и малина российского происхождения останутся на прилавках до заморозков, а в ряде случаев и до Нового года, рассказала НСН генеральный директор ИА «FruitNews», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

Вторая волна урожая малины и клубники началась на столичных ярмарках. Продлевают ягодный сезон ремонтантные сорта — они плодоносят несколько раз за сезон и созревают в том числе осенью, сообщает «Москва 24».

Свежая малина и клубника будут оставаться на прилавках до первых серьезных заморозков, рассказала Козий.

«Сейчас у производителей наиболее популярны ремонтантные сорта малины, которые дают плотную, лежкую ягоду, хорошо подходящую для реализации в рознице. Эти сорта поспевают со второй половины августа и до морозов. Соответственно, сейчас в продаже большой объем ягоды из российских хозяйств, а также из Белорусии и соседних стран. Предложение продлится до тех пор, пока будет сохраняться относительно теплая осенняя погода», — сказала Козий.