До новогоднего стола: Как долго в России будут собирать ягоды
Российские ягоды продержатся на прилавках до заморозков, а маленькие фермы продолжат поставлять их круглый год, заявила НСН руководитель «Ягодной академии» Ирина Козий.
Благодаря ремонтантным сортам (растения, способные повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода) земляника садовая (клубника) и малина российского происхождения останутся на прилавках до заморозков, а в ряде случаев и до Нового года, рассказала НСН генеральный директор ИА «FruitNews», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Вторая волна урожая малины и клубники началась на столичных ярмарках. Продлевают ягодный сезон ремонтантные сорта — они плодоносят несколько раз за сезон и созревают в том числе осенью, сообщает «Москва 24».
Свежая малина и клубника будут оставаться на прилавках до первых серьезных заморозков, рассказала Козий.
«Сейчас у производителей наиболее популярны ремонтантные сорта малины, которые дают плотную, лежкую ягоду, хорошо подходящую для реализации в рознице. Эти сорта поспевают со второй половины августа и до морозов. Соответственно, сейчас в продаже большой объем ягоды из российских хозяйств, а также из Белорусии и соседних стран. Предложение продлится до тех пор, пока будет сохраняться относительно теплая осенняя погода», — сказала Козий.
Ремонтантные сорта хорошо плодоносят в средней полосе России.
«Основной объем поставок приходится на нашу климатическую зону. Это малина из Подмосковья, Владимирской, Тульской, Рязанской, Калужской, Ленинградской, Белгородской областей и других регионов. Именно в средней полосе страны работают высокотехнологичные хозяйства, продукция которых присутствует на рынке до первых серьезных морозов. Даже короткий заморозок многие хозяйства могут пережить, сохранив плодоношение. В прошлые годы производители средней полосы собирали урожай малины и земляники садовой до конца октября. Южные регионы России, как правило, делают упор на летние сорта и собирают основной объем урожая в мае — июне. Но и на юге есть предприятия, которые работают с туннелями, гидропоникой и ремонтантными сортами. Они могут получать урожай до конца ноября, иногда до декабря. У нас был опыт, когда хозяйства собирали и сохраняли ягоду для новогоднего стола», — отметила специалист.
В конце осени начнется сезон преимущественно импортной ягоды.
«В России уже есть тепличные хозяйства, выращивающие ягоду почти круглый год, но и они обычно делают перерыв в сборе урожая в январе и феврале. Для того, чтобы собирать ягоды в России зимой, необходима система досвечивания, требующая достаточно дорогостоящего оборудования и высокого расхода энергии. Такие системы есть только в очень немногочисленных хозяйствах, в основном это маленькие сити-фермы. Поэтому в январе-феврале ягод от российских производителей на рынке исчезающе мало. А основные потоки импорта индивидуальны для каждого вида ягод и меняются в зависимости от сезона. Например, с ноября начнутся массовые поставки импортной голубики из стран Южного полушария: сначала из Аргентины, потом из Перу, Чили, Южной Африки, весной из Марокко и Китая, затем из стран Южной Европы. Зимой стартуют продажи земляники садовой и малины из Марокко и Египта, затем основными поставщиками этой ягоды также становятся страны юга Европы, Турция, Азербайджан, Молдавия и т.д. Почти круглогодично присутствуют ягоды из Мексики, так как климат, современные сорта и внедренные в этой стране технологии позволяют выращивать их круглый год», — рассказала Козий.
Ирина Козий ранее рассказала НСН, где искать лучшие арбузы, на какие внешние признаки обращать внимание, а каких плодов лучше избегать.
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