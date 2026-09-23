Отмечается, что на вопросы журналистов отвечал Трамп. Зеленский в свою очередь не выступал после вступительной реплики, лишь несколько раз пытаясь впоследствии включиться в разговор. Зато в своем выступлении Зеленский сходу рассыпался в комплиментах Трампу — за поддержку, за визит Кушнера и Уиткоффа в Киев, инициативы по мирному урегулированию конфликта и принятие закона об «адских санкциях».

В ходе переговоров Зеленский заявил, что надеется на завершение российско-украинского конфликта до зимы. Трамп также выразил уверенность в скором соглашении между Россией и Украиной, а также допустил новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну», — подчеркнул президент США. Вместе с тем он усомнился в том, что эта встреча пройдет в декабре на саммите G20 в Майами.

Зеленский также высказался о возможной трехсторонней встрече президентом, выразив готовность встретиться с Путиным «в любой момент».

Также Трамп не дал прямого ответа на вопрос журналистов, считает ли он, что Украина сможет вернуть все территории, на которые рассчитывает. Вообще американский лидер предпочел не раскрывать возможные условия, на которых могут договориться Москва и Киев.

Кроме того, президент США отметил, что Вашингтон сотрудничает с руководством Украины и России и намеревается урегулировать конфликт раньше, чем многие ожидают. И Зеленский, и Трамп указали на то, что для Украины важно до начала зимы завершить противостояние с Россией.

УКРОPATRIOTЫ

Спросили Трампа в ходе открытой части встречи и о том, возможно ли производство на Украине ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Трамп отметил, что этот вопрос обсуждается.

«Мы это обсуждаем. Мы поговорим об этом сейчас», — сказал он.

Зеленский после встречи с Трампом заявил, что американский лидер якобы «положительно настроен» в отношении предоставления Украине лицензии на производство ракет Patriot. Согласия, судя по всему, ещё нет: «Команды продолжают работать».