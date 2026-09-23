«Успеть до зимы»: О чем говорили Трамп и Зеленский на Генассамблее ООН
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа выдалась непростой для украинского лидера — внятных обещаний он так и не получил, однако по-прежнему не теряет надежды закончить конфликт с Россией до зимы.
Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которые длились почти 40 минут, сообщает РБК. В них также участвовали переговорщики от США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а также министр финансов США Скотт Бессент.
Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке в ходе телефонного разговора 20 сентября. Зеленский заявлял, что видит «дипломатическую динамику», и рассчитывал, что такая встреча «может многое изменить». Переговоры готовились на фоне активных контактов США с Украиной и Россией в начале сентября.
Среди основных тем перед переговорами Киев заявлял такие вопросы, как дальнейшие шаги по урегулированию конфликта, энергетика, возможное производство на Украине по американской лицензии ракет для комплексов Patriot и поставки систем ПВО. Кроме того, Зеленский намеревался обсудить итоги переговоров с Кушнером и Уиткоффом.
Отмечается, что на вопросы журналистов отвечал Трамп. Зеленский в свою очередь не выступал после вступительной реплики, лишь несколько раз пытаясь впоследствии включиться в разговор. Зато в своем выступлении Зеленский сходу рассыпался в комплиментах Трампу — за поддержку, за визит Кушнера и Уиткоффа в Киев, инициативы по мирному урегулированию конфликта и принятие закона об «адских санкциях».
В ходе переговоров Зеленский заявил, что надеется на завершение российско-украинского конфликта до зимы. Трамп также выразил уверенность в скором соглашении между Россией и Украиной, а также допустил новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну», — подчеркнул президент США. Вместе с тем он усомнился в том, что эта встреча пройдет в декабре на саммите G20 в Майами.
Зеленский также высказался о возможной трехсторонней встрече президентом, выразив готовность встретиться с Путиным «в любой момент».
Также Трамп не дал прямого ответа на вопрос журналистов, считает ли он, что Украина сможет вернуть все территории, на которые рассчитывает. Вообще американский лидер предпочел не раскрывать возможные условия, на которых могут договориться Москва и Киев.
Кроме того, президент США отметил, что Вашингтон сотрудничает с руководством Украины и России и намеревается урегулировать конфликт раньше, чем многие ожидают. И Зеленский, и Трамп указали на то, что для Украины важно до начала зимы завершить противостояние с Россией.
УКРОPATRIOTЫ
Спросили Трампа в ходе открытой части встречи и о том, возможно ли производство на Украине ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Трамп отметил, что этот вопрос обсуждается.
«Мы это обсуждаем. Мы поговорим об этом сейчас», — сказал он.
Зеленский после встречи с Трампом заявил, что американский лидер якобы «положительно настроен» в отношении предоставления Украине лицензии на производство ракет Patriot. Согласия, судя по всему, ещё нет: «Команды продолжают работать».
По информации телеканала Newsmax, Зеленский также поднял вопрос о наведении ударов по России через систему Starlink, однако Трамп посоветовал с Киевом обсудить эту проблему с американским предпринимателем Илоном Маском, который, напомним, отказал Украине в поддержке Starlink для атак российских территорий в конце августа.
Кроме того, Зеленский упомянул об атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, предложений остановить удары по ним от Трампа не поступало, однако украинский лидер заявил о готовности к энергетическому перемирию, если российская сторона прекратит ответные удары.
ВОЙНА С ЕВРОПОЙ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Отвечая на вопрос о том, угрожает ли Великобритании и иным странам Европы война с Россией, Трамп усомнился в таком развитии событий.
«Думаю, все будет в порядке», — подчеркнул президент США, раскритиковав при этом «слишком жесткую» антиироссийскую риторику бывшего британского премьера Кира Стармера. Прямого ответа на вопрос о введении «адских санкций» в отношении России журналисты от Трампа так и не дождались.
Обсуждался на открытой части и рост цен на дизельное топливо. Трамп признал, что проблемы на мировом рынке связаны с российско-украинским конфликтом.
«Стоимость дизельного топлива значительно выросла. Но это мы обсудим [с Зеленским] позже», — добавил он.
УИТКОФФ И КУШНЕР В ДЕЛЕ
Кроме того, с украинской переговорной группой, а также советниками по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании встретятся Кушнер и Уиткофф, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в своем аккаунте в соцсети X.
По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться украинские предложения по сделке о деэскалации с Россией.
ИТОГИ ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО
Вообще поездку Зеленского в Нью-Йорк можно назвать, мягко говоря, непростой. Мало того, что он не получил внятного ответа ни по Starlink, ни по Patriot, еще и новая напасть в виде встречи Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. И тут тоже все не слава богу: европейцы потребовали от Украины прогресса в борьбе с теневой экономикой страны, увеличения налоговых поступлений и приведения законодательства к европейскому до выделения дополнительной финансовой помощи. Украина же в лице Зеленского лишь в очередной раз пожаловалась на нехватку средств ПВО.
ЛАВРОВ НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН
Что же до России, которую представляет на Генассамблее ООН министр иностранных дел Сергей Лавров, то здесь события, судя по всему, будут развиваться куда более динамично: министр примет участие в 20 международных встречах, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.
«График участия членов российской делегации в мероприятиях на полях недели высокого уровня будет формироваться до последнего момента — соответствующие приглашения продолжают поступать. Для понимания масштаба: за время пребывания в Нью-Йорке, а это чистыми три с половиной дня, уже запланировано чуть менее 20 многосторонних контактов высокого уровня, представляющих интерес с точки зрения сверки часов и продвижения российских подходов», — сказал Логвинов.
По его словам, приоритетными станут встречи с союзниками России в формате Организации Договора о коллективной безопасности 23 сентября и единомышленниками в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН 24 сентября.
Встречу же с Украиной на Генассамблее ООН вполне можно рассмотреть, если с таким предложением обратится сам Киев, заявил замглавы МИД России Александр Алимов в интервью РИА Новости. Однако он усомнился в том, что такое предложение последует, пока же в графике Лаврова встречи с представителями Украины не запланированы.
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