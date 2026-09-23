По его словам, в Европе хотят приостановить военные действия, чтобы Украина могла пополнить запасы вооружения. Вместе с тем он иронично высказался о разном подходе ООН к самоопределению Крыма и Гренландии.

«Как видим, Гренландия – это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись. С нетерпением ждем продолжение сериала. Будет интересно услышать реакцию секретариата на возможные вопросы журналистов о планах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии», - подчеркнул Лавров.

Депутат Госдумы VIII созыва, первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» называл «пустыми» заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев якобы согласился на «полное, немедленное и безусловное прекращение огня».

