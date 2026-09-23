После окончания спецоперации в России не будет необходимости применять для интернета «белые списки», заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Руководитель IT и брендингового агентства «ЮзерТеч» Вячеслав Коэн ранее назвал наивными ожидания смягчения интернет-ограничений после завершения СВО. Он предположил, что Россия пойдет по пути «азиатских практик»: впереди нас якобы ждут «белые списки», привязка сим-карт к «Госуслугам» и принцип «один номер — один человек». Клименко указал, что не надо путать ограничения и борьбу с мошенниками.