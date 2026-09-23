VPN и «белые списки»: Клименко развеял страшилки об интернете в РФ после СВО

90% зарубежного интернета в России отключено не нами, сказал в эфире НСН Герман Клименко, допустив выход части ресурсов из-под запретов Роскомнадзора.

После окончания спецоперации в России не будет необходимости применять для интернета «белые списки», заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Руководитель IT и брендингового агентства «ЮзерТеч» Вячеслав Коэн ранее назвал наивными ожидания смягчения интернет-ограничений после завершения СВО. Он предположил, что Россия пойдет по пути «азиатских практик»: впереди нас якобы ждут «белые списки», привязка сим-карт к «Госуслугам» и принцип «один номер — один человек». Клименко указал, что не надо путать ограничения и борьбу с мошенниками.

Свинцов оценил вероятность полной блокировки VPN-сервисов в России
«Практически всё перечисленное - не меры ограничения интернета, это борьба с мошенниками. Подтверждение симок по "Госуслугам" - это вообще не про ограничения. Единственное ограничение – это "белые списки", но они включаются, когда летят дроны. Когда закончится СВО, их включать не планируются. Кроме того, возможно, какая-то часть ресурсов выйдет из-под запретов Роскомнадзора, если эта тема уйдет», - указал эксперт.

По его мнению, будущее интернета в РФ в большей степени зависит от снятия антироссийских санкций, а не от действий Роскомнадзора.

«У нас 90% зарубежного интернета отключено не нами. Мы не можем получить доступ к зарубежным нейросетям, библиотекам. Сервисы VPN ежедневно используются, чтобы пользоваться Gemini и ChatGPT. Мне бы хотелось, чтобы после окончания СВО эти санкции с нас слетели», - заключил собеседник НСН.

Депутат Госдумы VIII созыва, зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что полной блокировки VPN в обозримом будущем в России не случится.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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