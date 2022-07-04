Легендарный фестиваль «Наши в городе» пройдет в Нижнем Тагиле
16 июля впервые в Нижнем Тагиле пройдет легендарный фестиваль «Наши в городе». Грандиозный восьмичасовой open-air состоится на площади за КДК «Современник» и станет ярким подарком городу ко Дню металлурга. Вход на концерт – свободный.
Мероприятие проводится при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, которая в этом году празднует юбилей.
«В год 30-летия ЕВРАЗ принял решение сделать городу подарок – музыкальный фестиваль. Мероприятие такого уровня проходит в Нижнем Тагиле впервые. Думаю, что нас ждет интересный и яркий праздник. Приглашаем всех!» - заявил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.
На сцене выступят как известные артисты «Нашего Радио», на чьих песнях выросло не одно поколение, так и молодые музыканты. Объединять поколения зрителей будут группы: «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA, Нейромонах Феофан, СЛОТ, «25/17», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со» и Гарик Сукачев, который завершит фестиваль большим хедлайнерским сетом.
Гарик Сукачев призвал горожан не терять время и приходить на масштабный концерт.
«Дорогие друзья, давайте проведем вечер субботы 16 июля вместе, на фестивале ”Наши в городе”!» - пригласил он.
Светлана Сурганова рассказала, что счастлива стать частью такого большого события, как фестиваль «Наши в городе».
«Это замечательно, что мероприятие расширяет свою географию и впервые пройдет в городе металлургов! Ждем встречи!» - порадовалась артистка.
Программный директор радиостанции «Наше Радио» Игорь Паньков напомнил, что Нижний Тагил стал уже четвертым городом в географии проведения фестиваля.
«Это очень здорово, что у нас есть возможность собирать на одной сцене и молодых музыкантов, и больших артистов, которых любят миллионы россиян. Уверен, что фестиваль станет большим праздником для металлургов, жителей города и любителей отечественной рок-сцены», - добавил он.
«Наши в городе» - традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио», он впервые состоялся в 2002 году в Санкт-Петербурге, а уже в 2019 году собрал рекордную для себя аудиторию в 120 тысяч человек в Москве. В лайн-апе фестиваля присутствуют знаковые для российской музыки артисты и восходящие звезды отечественной рок-сцены.
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