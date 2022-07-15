«Драйв, ядреность и масштаб!»: «Наши в городе» впервые едут в Нижний Тагил

Сукачев пообещал Тагилу классику вместо экзотики, Сурганова – горячий танцевальный микс, Феофан – ядреное веселье, а Вагапова – «старое и новое, главное - драйвовое».

Легендарный фестиваль «Наши в городе» 16 июля впервые приедет в Нижний Тагил и станет для уральцев отличным подарком ко Дню металлурга.

Грандиозный восьмичасовой open-air пройдет на площади за КДК «Современник», при этом вход на фестиваль будет свободным.

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На сцену выйдут как известные артисты «Нашего Радио», на чьих песнях выросло не одно поколение, так и молодые музыканты. В их числе «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со», Нейромонах Феофан, «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA и другие коллективы.

Завершит фестиваль большим хедлайнерским сетом Гарик Сукачев. При этом все музыканты едут в Нижний Тагил на драйве и позитиве, ожидая зрительский рекорд.

«В Нижнем Тагиле мы были, правда, давно. Я ожидаю только одного, чтобы была хорошая погода и не было дождя, который может помешать не только музыкантам, но, прежде всего, публике, чтобы их не залило. Шпаги глотать я точно не буду, питона я еще не завел, чтобы изобразить танец с ним, поэтому мы просто выйдем и будем играть песни», - сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Гарик Сукачев.

Со своей стороны, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова рассказала НСН, что представит в Нижнем Тагиле песни с нового альбома и с удовольствием увидит «людской океан».

«Я еду в Нижний Тагил с хорошим настроением. Мы только что откатали наш новый двойной альбом "Все будет. Завтра". Это относительно новый материал, хотя ему уже год. Конечно, мы сделаем программу микс – там будут и горячо любимые нашими слушателями, проверенные временем композиции, и некоторые песни с новой пластинки. Она будет максимально динамичной и максимально танцевальной, все будет сделано для того, чтобы народ выплеснул свою энергию и зарядился драйвом», - подчеркнула Сурганова.

Она призналась, что ранее не выступала перед 50-тысячной аудиторией. Именно такой концертный рекорд лета был установлен 2 июля на фестивале «Наши в городе» в Новокузнецке.

«50 тысяч это звучит очень внушительно. Это здорово, с удовольствием посмотрю на людской океан», - сказала она в этой связи.

Нейромонах Феофан назвал фестиваль «Наши в городе» «дюже лепым» и пообещал «Радиоточке НСН» привезти в Нижний Тагил «заряд ядрености».

«В Нижнем Тагиле доселе не бывали, но едем с отличным настроением и надеемся, что город не только оправдает наши ожидания, но и превзойдет их. К уральским поклонникам мы приедем расширенным составом с барабанщиком, аккордеонисткой и огромным зарядом ядрености. Мы сыграем самые веселые да задорные песнопения, которые скопились в нашей музыкальной копилочке», - сказал Феофан, призвав зрителей «веселиться, а не кручиниться».
«Веселиться, а не кручиниться!» Нейромонах Феофан везет «заряд ядрености» в Тагил

Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова призналась «Радиоточке НСН», что впервые выступит в Нижнем Тагиле.

«Это наша первая встреча с этим городом. Настроение – позитивное. А желание – познакомиться с любителями живого звука, просто оторваться и запомнить это лето. Мы будем петь все: и старое, и новое – главное, что драйвовое. И некоторые песни даже зазвучат совсем иначе – немножечко помощнее. Мы готовим все только самое лучшее от группы "Мураками", особенно доброе и от сердца. И, наверное, еще привезем с собой наш мерч. Думаю, его оценят», - рассказала певица.

Лидер группы LASCALA Аня Грин, выступавшая и на «Наших в городе» в Новокузнецке, сказала «Радиоточке НСН», что ждет от Нижнего Тагила еще один зрительский рекорд.

«Фестиваль "Наши в городе" в Новокузнецке меня лично поразил своим масштабом. Мы, артисты, музыканты и организаторы, сработали как единый, четко слаженный механизм. Мне кажется, вообще не было никаких заминок или сложностей в техническом плане. И главным украшением любого фестиваля являются люди, которые пришли нас поддержать. Мы выступали вторыми и были в шоке от того, как много людей пришло нас послушать! Я уверена, что фестиваль "Наши в городе" в Нижнем Тагиле тоже поразит нас своими масштабами», - подчеркнула Грин.

Со своей стороны, лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров также сказал «Радиоточке НСН», что ожидает в Нижнем Тагиле встречу с внушительной армией фанатов.

«В Нижний Тагил едем с превеликим удовольствием. Мы там будем впервые, посмотрим на этот прекрасный город, увидим его прекрасных жителей и с удовольствием исполним наши самые главные хиты, чтобы потом вернуться уже с сольным концертом. Новые песни на фестивалях играются редко, люди хотят услышать проверенные временем песни, поэтому мы не будем подводить их и сыграем именно то, что они хотят от нас услышать. Мы выступали перед разной аудиторией, от самого минимального количества зрителей. Перед 50 тысячами тоже выступали, но с большим удовольствием повторим», - отметил Шаров.
«Такого не было никогда!» Фестиваль «Наши в городе» в Новокузнецке установил рекорд лета

Фестиваль «Наши в городе» проводится при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, которая в этом году празднует юбилей.

«В год 30-летия ЕВРАЗ принял решение сделать городу подарок – музыкальный фестиваль. Мероприятие такого уровня проходит в Нижнем Тагиле впервые. Думаю, что нас ждет интересный и яркий праздник. Приглашаем всех!» - заявил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

«Наши в городе» - традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио». Впервые он прошел в 2002 году в Санкт-Петербурге, а в 2019 году собрал в Москве рекордную 120-тысячную аудиторию. 2 июля 2022 года фестиваль впервые прошел в Новокузнецке.

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ФОТО: ЕВРАЗ
ТЕГИ:Нижний ТагилМузыкантыРок-фестиваль
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