«Драйв, ядреность и масштаб!»: «Наши в городе» впервые едут в Нижний Тагил
Сукачев пообещал Тагилу классику вместо экзотики, Сурганова – горячий танцевальный микс, Феофан – ядреное веселье, а Вагапова – «старое и новое, главное - драйвовое».
Легендарный фестиваль «Наши в городе» 16 июля впервые приедет в Нижний Тагил и станет для уральцев отличным подарком ко Дню металлурга.
Грандиозный восьмичасовой open-air пройдет на площади за КДК «Современник», при этом вход на фестиваль будет свободным.
На сцену выйдут как известные артисты «Нашего Радио», на чьих песнях выросло не одно поколение, так и молодые музыканты. В их числе «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со», Нейромонах Феофан, «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA и другие коллективы.
Завершит фестиваль большим хедлайнерским сетом Гарик Сукачев. При этом все музыканты едут в Нижний Тагил на драйве и позитиве, ожидая зрительский рекорд.
«В Нижнем Тагиле мы были, правда, давно. Я ожидаю только одного, чтобы была хорошая погода и не было дождя, который может помешать не только музыкантам, но, прежде всего, публике, чтобы их не залило. Шпаги глотать я точно не буду, питона я еще не завел, чтобы изобразить танец с ним, поэтому мы просто выйдем и будем играть песни», - сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Гарик Сукачев.
Со своей стороны, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова рассказала НСН, что представит в Нижнем Тагиле песни с нового альбома и с удовольствием увидит «людской океан».
«Я еду в Нижний Тагил с хорошим настроением. Мы только что откатали наш новый двойной альбом "Все будет. Завтра". Это относительно новый материал, хотя ему уже год. Конечно, мы сделаем программу микс – там будут и горячо любимые нашими слушателями, проверенные временем композиции, и некоторые песни с новой пластинки. Она будет максимально динамичной и максимально танцевальной, все будет сделано для того, чтобы народ выплеснул свою энергию и зарядился драйвом», - подчеркнула Сурганова.
Она призналась, что ранее не выступала перед 50-тысячной аудиторией. Именно такой концертный рекорд лета был установлен 2 июля на фестивале «Наши в городе» в Новокузнецке.
«50 тысяч это звучит очень внушительно. Это здорово, с удовольствием посмотрю на людской океан», - сказала она в этой связи.
Нейромонах Феофан назвал фестиваль «Наши в городе» «дюже лепым» и пообещал «Радиоточке НСН» привезти в Нижний Тагил «заряд ядрености».
«В Нижнем Тагиле доселе не бывали, но едем с отличным настроением и надеемся, что город не только оправдает наши ожидания, но и превзойдет их. К уральским поклонникам мы приедем расширенным составом с барабанщиком, аккордеонисткой и огромным зарядом ядрености. Мы сыграем самые веселые да задорные песнопения, которые скопились в нашей музыкальной копилочке», - сказал Феофан, призвав зрителей «веселиться, а не кручиниться».
Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова призналась «Радиоточке НСН», что впервые выступит в Нижнем Тагиле.
«Это наша первая встреча с этим городом. Настроение – позитивное. А желание – познакомиться с любителями живого звука, просто оторваться и запомнить это лето. Мы будем петь все: и старое, и новое – главное, что драйвовое. И некоторые песни даже зазвучат совсем иначе – немножечко помощнее. Мы готовим все только самое лучшее от группы "Мураками", особенно доброе и от сердца. И, наверное, еще привезем с собой наш мерч. Думаю, его оценят», - рассказала певица.
Лидер группы LASCALA Аня Грин, выступавшая и на «Наших в городе» в Новокузнецке, сказала «Радиоточке НСН», что ждет от Нижнего Тагила еще один зрительский рекорд.
«Фестиваль "Наши в городе" в Новокузнецке меня лично поразил своим масштабом. Мы, артисты, музыканты и организаторы, сработали как единый, четко слаженный механизм. Мне кажется, вообще не было никаких заминок или сложностей в техническом плане. И главным украшением любого фестиваля являются люди, которые пришли нас поддержать. Мы выступали вторыми и были в шоке от того, как много людей пришло нас послушать! Я уверена, что фестиваль "Наши в городе" в Нижнем Тагиле тоже поразит нас своими масштабами», - подчеркнула Грин.
Со своей стороны, лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров также сказал «Радиоточке НСН», что ожидает в Нижнем Тагиле встречу с внушительной армией фанатов.
«В Нижний Тагил едем с превеликим удовольствием. Мы там будем впервые, посмотрим на этот прекрасный город, увидим его прекрасных жителей и с удовольствием исполним наши самые главные хиты, чтобы потом вернуться уже с сольным концертом. Новые песни на фестивалях играются редко, люди хотят услышать проверенные временем песни, поэтому мы не будем подводить их и сыграем именно то, что они хотят от нас услышать. Мы выступали перед разной аудиторией, от самого минимального количества зрителей. Перед 50 тысячами тоже выступали, но с большим удовольствием повторим», - отметил Шаров.
Фестиваль «Наши в городе» проводится при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, которая в этом году празднует юбилей.
«В год 30-летия ЕВРАЗ принял решение сделать городу подарок – музыкальный фестиваль. Мероприятие такого уровня проходит в Нижнем Тагиле впервые. Думаю, что нас ждет интересный и яркий праздник. Приглашаем всех!» - заявил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.
«Наши в городе» - традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио». Впервые он прошел в 2002 году в Санкт-Петербурге, а в 2019 году собрал в Москве рекордную 120-тысячную аудиторию. 2 июля 2022 года фестиваль впервые прошел в Новокузнецке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 457 / сут.
Умерли
382 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 929 / сут.
- Песков прокомментировал несостоявшуюся отставку Драги
- Путин проведет 15 июля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
- Семьи Донбасса могут получить по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе
- Производитель упаковки Elopak объявил об уходе из России
- Медик назвал блюда, от которых нужно отказаться при гастрите
- В ЕС пообещали засудить Венгрию за запрет пропаганды ЛГБТ
- Мантуров заявил, что производство автомобилей в России сократится наполовину
- Умер 29-летний экс-игрок «Спартака» Козлов
- МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева
- Нудистов в Сочи будут штрафовать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru