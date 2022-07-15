«Драйв, ядреность и масштаб!»: «Наши в городе» впервые едут в Нижний Тагил

На сцену выйдут как известные артисты «Нашего Радио», на чьих песнях выросло не одно поколение, так и молодые музыканты. В их числе «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со», Нейромонах Феофан, «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA и другие коллективы.

Завершит фестиваль большим хедлайнерским сетом Гарик Сукачев. При этом все музыканты едут в Нижний Тагил на драйве и позитиве, ожидая зрительский рекорд.

«В Нижнем Тагиле мы были, правда, давно. Я ожидаю только одного, чтобы была хорошая погода и не было дождя, который может помешать не только музыкантам, но, прежде всего, публике, чтобы их не залило. Шпаги глотать я точно не буду, питона я еще не завел, чтобы изобразить танец с ним, поэтому мы просто выйдем и будем играть песни», - сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Гарик Сукачев.

Со своей стороны, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова рассказала НСН, что представит в Нижнем Тагиле песни с нового альбома и с удовольствием увидит «людской океан».

«Я еду в Нижний Тагил с хорошим настроением. Мы только что откатали наш новый двойной альбом "Все будет. Завтра". Это относительно новый материал, хотя ему уже год. Конечно, мы сделаем программу микс – там будут и горячо любимые нашими слушателями, проверенные временем композиции, и некоторые песни с новой пластинки. Она будет максимально динамичной и максимально танцевальной, все будет сделано для того, чтобы народ выплеснул свою энергию и зарядился драйвом», - подчеркнула Сурганова.

Она призналась, что ранее не выступала перед 50-тысячной аудиторией. Именно такой концертный рекорд лета был установлен 2 июля на фестивале «Наши в городе» в Новокузнецке.

«50 тысяч это звучит очень внушительно. Это здорово, с удовольствием посмотрю на людской океан», - сказала она в этой связи.

Нейромонах Феофан назвал фестиваль «Наши в городе» «дюже лепым» и пообещал «Радиоточке НСН» привезти в Нижний Тагил «заряд ядрености».

«В Нижнем Тагиле доселе не бывали, но едем с отличным настроением и надеемся, что город не только оправдает наши ожидания, но и превзойдет их. К уральским поклонникам мы приедем расширенным составом с барабанщиком, аккордеонисткой и огромным зарядом ядрености. Мы сыграем самые веселые да задорные песнопения, которые скопились в нашей музыкальной копилочке», - сказал Феофан, призвав зрителей «веселиться, а не кручиниться».