Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Об этом со ссылкой на его окружение сообщает ТАСС.
«Сергея не стало. Это произошло в Якутии», - рассказал собеседник агентства.
По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти стал несчастный случай произошедший в Нерюнгри.
Сергей Соседов родился в Москве 23 января 1968 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал в газете «Вечерняя Москва». Кроме того, сотрудничал с различными изданиями в качестве музыкального обозревателя.
Широкую известность Соседову принесло участие в телевизионных музыкальных проектах. В частности, он входил в состав жюри шоу «Суперстар!» и «Ты - суперстар!». Также он занимался преподавательской деятельностью.
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