Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов

«Сергея не стало. Это произошло в Якутии», - рассказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти стал несчастный случай произошедший в Нерюнгри.

Сергей Соседов родился в Москве 23 января 1968 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал в газете «Вечерняя Москва». Кроме того, сотрудничал с различными изданиями в качестве музыкального обозревателя.

Широкую известность Соседову принесло участие в телевизионных музыкальных проектах. В частности, он входил в состав жюри шоу «Суперстар!» и «Ты - суперстар!». Также он занимался преподавательской деятельностью.