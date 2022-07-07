«Энергетика и драйв»: «Мураками» сравнила фестиваль «Наши в городе» с выездным «Нашествием»
Диляра Вагапова в эфире НСН рассказала об ожиданиях от масштабного концерта в Нижнем Тагиле.
Солистка российской рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что на рок-фестивале «Наши в городе» коллектив исполнит новые и старые песни, звучащие по-иному, и даже привезет для поклонников свой мерч.
16 июля в Нижнем Тагиле впервые пройдет легендарный фестиваль «Наши в городе». На сцене выступят как известные артисты «Нашего Радио», так и молодые музыканты. Объединять поколения зрителей будут группы: «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA, Нейромонах Феофан, «Калинов Мост», «25/17», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со» и Гарик Сукачев, который завершит фестиваль большим хедлайнерским сетом.
Вагапова поделилась, что раньше не бывала в Нижнем Тагиле.
«Это наша первая встреча с этим городом. Настроение – позитивное. А желание – познакомиться с любителями живого звука и просто оторваться и запомнить это лето. Мы будем петь все: и старое, и новое – главное, что драйвовое. И некоторые песни даже зазвучат совсем иначе – немножечко помощнее. Мы готовим все только самое лучшее от группы «Мураками», особенно доброе и от сердца. И, наверное, еще привезем с собой наш мерч. Думаю, его оценят», - рассказала она.
Прошедший 2 июля в Новокузнецке и собравший 50 тысяч человек фестиваль «Наши в городе» установил концертный рекорд лета и передал эстафету Нижнему Тагилу. Вагапова по энергетике сравнила фестиваль «Наши в городе» с «Нашествием».
«Я следила за всеми, кто выступал в Новокузнецке. Было очень круто. Мы как раз созванивались с Костей из "Анимации" (основатель группы Константин Кулясов – прим. НСН), он в этот момент находился в Новокузнецке, и говорил, что там на фестивале очень много энергии. Могу лишь сравнить, наверное, с "Нашествием", хотя в принципе корень-то один – наши в городе. Живи рок-н-ролл!», - рассказала она.
Певица также оценила, что Нижний Тагил стал четвертым городом после проведения аналогичных фестивалей в Москве и Санкт-Петербурге.
«Я думаю, что, это очень крутая тема. Все ждут рок-концерт в своем городе. Всем хочется живого звука. Я уверена, что и Казань с радостью встретит рок-н-рольщиков. Так что, "Наши в городе", куда бы вы не рванули – мы с вами. Похоже – это навсегда!», - заключила Вагапова.
Фестиваль «Наши в городе» пройдет в Нижнем Тагиле при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, отмечающей в этом году свое 30-летие.
Ранее российский рок-музыкант Гарик Сукачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заверил, что «не будет глотать шпаги» на предстоящем фестивале в Нижнем Тагиле.
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