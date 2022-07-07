«Энергетика и драйв»: «Мураками» сравнила фестиваль «Наши в городе» с выездным «Нашествием»

«Я следила за всеми, кто выступал в Новокузнецке. Было очень круто. Мы как раз созванивались с Костей из "Анимации" (основатель группы Константин Кулясов – прим. НСН), он в этот момент находился в Новокузнецке, и говорил, что там на фестивале очень много энергии. Могу лишь сравнить, наверное, с "Нашествием", хотя в принципе корень-то один – наши в городе. Живи рок-н-ролл!», - рассказала она.

Певица также оценила, что Нижний Тагил стал четвертым городом после проведения аналогичных фестивалей в Москве и Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что, это очень крутая тема. Все ждут рок-концерт в своем городе. Всем хочется живого звука. Я уверена, что и Казань с радостью встретит рок-н-рольщиков. Так что, "Наши в городе", куда бы вы не рванули – мы с вами. Похоже – это навсегда!», - заключила Вагапова.