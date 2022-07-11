«Новые и горячо любимые!» Сурганова пообещала зарядить Нижний Тагил драйвом на «Наших в городе»

«В Нижнем Тагиле мы были, правда, давно. Я ожидаю только одного, чтобы была хорошая погода и не было дождя, который может помешать не только музыкантам, но, прежде всего, публике, чтобы их не залило. Шпаги глотать я точно не буду, питона я еще не завел, чтобы изобразить танец с ним, поэтому мы просто выйдем и будем играть песни», - отметил Сукачев.

Фестиваль «Наши в городе» пройдет в Нижнем Тагиле при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, отмечающей в этом году свое 30-летие.

«Наши в городе» - традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио», который с 2002 года проводится в Санкт-Петербурге и Москве. 2 июля 2022 года фестиваль впервые прошел в Новокузнецке.



