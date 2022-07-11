«Новые и горячо любимые!» Сурганова пообещала зарядить Нижний Тагил драйвом на «Наших в городе»
На фестивале в Нижнем Тагиле «Сурганова и оркестр» представит и песни с нового двойного альбома, и проверенные временем хиты, сказала в эфире НСН Светлана Сурганова.
Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала о «драйвовом миксе», который она представит на фестивале «Наши в городе» в Нижнем Тагиле.
Легендарный фестиваль «Наши в городе» 16 июля впервые пройдет в Нижнем Тагиле. На сцену выйдут как известные артисты «Нашего Радио», так и молодые музыканты. В их числе Нейромонах Феофан, «Калинов Мост», «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA, «25/17», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со» и Гарик Сукачев, который завершит фестиваль большим хедлайнерским сетом.
«Мы только что откатали наш новый двойной альбом "Все будет. Завтра". Это относительно новый материал, хотя ему уже год. Конечно, мы сделаем программу микс – там будут и горячо любимые нашими слушателями, проверенные временем композиции, и некоторые песни с новой пластинки. Она будет максимально динамичной и максимально танцевальной, все будет сделано для того, чтобы народ выплеснул свою энергию и зарядился драйвом», - сказала Сурганова.
По ее словам, возобновление фестивалей является «признаком жизни», который очень бодрит артистов.
«Я еду в Нижний Тагил с хорошим настроением. Вообще то, что восстановилась концертная деятельность, возобновились фестивали, - это здорово, это признаки жизни и то, что всех нас бодрит после ограничений, ковидов и прочих печальных событий. Я сейчас с удовольствием "вписываюсь" в оупен-эйры, фестивали, народ должен объединяться, выпускать свою энергию и получать драйв», - подчеркнула певица.
Сурганова также призналась, что ранее не выступала перед 50-тысячной аудиторией. Именно такой концертный рекорд лета был установлен 2 июля на фестивале «Наши в городе» в Новокузнецке.
«50 тысяч это звучит очень внушительно. Это здорово, с удовольствием посмотрю на людской океан», - сказала она в этой связи.
Лидер группы «Сурганова и оркестр» также пожелала, чтобы фестиваль «Наши в городе» когда-нибудь приехал в Томск.
«То, что география расширяется, - это очень хорошая тенденция, которой я очень рада. Мне очень нравится Томск», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее Гарик Сукачев рассказал НСН о трепетных ощущениях от фестиваля в Новокузнецке и его ожиданиях от дебюта «Наших в городе» в Нижнем Тагиле.
«В Нижнем Тагиле мы были, правда, давно. Я ожидаю только одного, чтобы была хорошая погода и не было дождя, который может помешать не только музыкантам, но, прежде всего, публике, чтобы их не залило. Шпаги глотать я точно не буду, питона я еще не завел, чтобы изобразить танец с ним, поэтому мы просто выйдем и будем играть песни», - отметил Сукачев.
Фестиваль «Наши в городе» пройдет в Нижнем Тагиле при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, отмечающей в этом году свое 30-летие.
«Наши в городе» - традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио», который с 2002 года проводится в Санкт-Петербурге и Москве. 2 июля 2022 года фестиваль впервые прошел в Новокузнецке.
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