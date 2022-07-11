«Новые и горячо любимые!» Сурганова пообещала зарядить Нижний Тагил драйвом на «Наших в городе»

На фестивале в Нижнем Тагиле «Сурганова и оркестр» представит и песни с нового двойного альбома, и проверенные временем хиты, сказала в эфире НСН Светлана Сурганова.

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала о «драйвовом миксе», который она представит на фестивале «Наши в городе» в Нижнем Тагиле.

Легендарный фестиваль «Наши в городе» 16 июля впервые пройдет в Нижнем Тагиле. На сцену выйдут как известные артисты «Нашего Радио», так и молодые музыканты. В их числе Нейромонах Феофан, «Калинов Мост», «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA, «25/17», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со» и Гарик Сукачев, который завершит фестиваль большим хедлайнерским сетом.

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«Мы только что откатали наш новый двойной альбом "Все будет. Завтра". Это относительно новый материал, хотя ему уже год. Конечно, мы сделаем программу микс – там будут и горячо любимые нашими слушателями, проверенные временем композиции, и некоторые песни с новой пластинки. Она будет максимально динамичной и максимально танцевальной, все будет сделано для того, чтобы народ выплеснул свою энергию и зарядился драйвом», - сказала Сурганова.

По ее словам, возобновление фестивалей является «признаком жизни», который очень бодрит артистов.

«Я еду в Нижний Тагил с хорошим настроением. Вообще то, что восстановилась концертная деятельность, возобновились фестивали, - это здорово, это признаки жизни и то, что всех нас бодрит после ограничений, ковидов и прочих печальных событий. Я сейчас с удовольствием "вписываюсь" в оупен-эйры, фестивали, народ должен объединяться, выпускать свою энергию и получать драйв», - подчеркнула певица.

Сурганова также призналась, что ранее не выступала перед 50-тысячной аудиторией. Именно такой концертный рекорд лета был установлен 2 июля на фестивале «Наши в городе» в Новокузнецке.

«50 тысяч это звучит очень внушительно. Это здорово, с удовольствием посмотрю на людской океан», - сказала она в этой связи.

Лидер группы «Сурганова и оркестр» также пожелала, чтобы фестиваль «Наши в городе» когда-нибудь приехал в Томск.

«То, что география расширяется, - это очень хорошая тенденция, которой я очень рада. Мне очень нравится Томск», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Ранее Гарик Сукачев рассказал НСН о трепетных ощущениях от фестиваля в Новокузнецке и его ожиданиях от дебюта «Наших в городе» в Нижнем Тагиле.

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«В Нижнем Тагиле мы были, правда, давно. Я ожидаю только одного, чтобы была хорошая погода и не было дождя, который может помешать не только музыкантам, но, прежде всего, публике, чтобы их не залило. Шпаги глотать я точно не буду, питона я еще не завел, чтобы изобразить танец с ним, поэтому мы просто выйдем и будем играть песни», - отметил Сукачев.

Фестиваль «Наши в городе» пройдет в Нижнем Тагиле при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, отмечающей в этом году свое 30-летие.

«Наши в городе» - традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио», который с 2002 года проводится в Санкт-Петербурге и Москве. 2 июля 2022 года фестиваль впервые прошел в Новокузнецке.


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