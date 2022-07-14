«Мы были в шоке!»: Солистка LASCALA об аншлаге на фестивале «Наши в городе»

Лидер группы Аня Грин в эфире НСН рассказала, что прошедший фестиваль в Новокузнецке поразил ее своим масштабом.

Легендарный фестиваль «Наши в Городе» прошел в Новокузнецке 2 июля. Восьмичасовое шоу состоялось в День города, на сцене выступили звезды российской рок-сцены: группы «Анимация», LASCALA, проект «Горшенев», Animal Джаz, Гарик Сукачев, Найк Борзов, СЛОТ, «Пикник», Диана Арбенина и «Ночные снайперы».

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Лидер группы LASCALA Аня Грин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поделилась впечатлениями от прошедшего выступления и отметила, что группа была в приятном шоке от огромного количества слушателей.

«Фестиваль "Наши в городе" в Новокузнецке меня лично поразил своим масштабом. Мы, артисты, музыканты и организаторы, сработали как единый, четко слаженный механизм. Мне кажется, вообще не было никаких заминок или сложностей в техническом плане. И главным украшением любого фестиваля являются люди, которые пришли нас поддержать. Мы выступали вторыми и были в шоке от того, как много людей пришло нас послушать! Я уверена, что фестиваль "Наши в городе" в Нижнем Тагиле тоже поразит нас своими масштабами», - сказала Грин.

Совсем скоро, 16 июля, фестиваль «Наши в городе» впервые пройдет в Нижнем Тагиле. На сцену выйдут как известные артисты «Нашего Радио», так и молодые музыканты. В их числе «Чиж & Со», «Сурганова и оркестр», «Гудтаймс», Нейромонах Феофан, «Мураками», LASCALA, Гарик Сукачев и другие. Нейромонах Феофан в беседе с «Радиоточкой НСН» уже пообещал привезти в Нижний Тагил «заряд ядрености».

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ФОТО: соцсети группы
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