«Мы были в шоке!»: Солистка LASCALA об аншлаге на фестивале «Наши в городе»

Лидер группы LASCALA Аня Грин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поделилась впечатлениями от прошедшего выступления и отметила, что группа была в приятном шоке от огромного количества слушателей.

«Фестиваль "Наши в городе" в Новокузнецке меня лично поразил своим масштабом. Мы, артисты, музыканты и организаторы, сработали как единый, четко слаженный механизм. Мне кажется, вообще не было никаких заминок или сложностей в техническом плане. И главным украшением любого фестиваля являются люди, которые пришли нас поддержать. Мы выступали вторыми и были в шоке от того, как много людей пришло нас послушать! Я уверена, что фестиваль "Наши в городе" в Нижнем Тагиле тоже поразит нас своими масштабами», - сказала Грин.

Совсем скоро, 16 июля, фестиваль «Наши в городе» впервые пройдет в Нижнем Тагиле. На сцену выйдут как известные артисты «Нашего Радио», так и молодые музыканты. В их числе «Чиж & Со», «Сурганова и оркестр», «Гудтаймс», Нейромонах Феофан, «Мураками», LASCALA, Гарик Сукачев и другие. Нейромонах Феофан в беседе с «Радиоточкой НСН» уже пообещал привезти в Нижний Тагил «заряд ядрености».

