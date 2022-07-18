«Вы потрясающие!» Фестиваль «Наши в городе» собрал в Нижнем Тагиле более 20 тысяч зрителей

«Спасибо, дорогой Нижний Тагил! Вы потрясающе открытые и душевные. С праздником вас! Выступать перед вами было для нас честью», - написал Сукачев в Telegram.

Его выступление признали одним из самых ярких и «вышибающим мурашки». В частности, исполняя песню «Моя бабушка курит трубку», Гарик прямо по колонкам прошел поближе к зрителям.

В преддверии выступления в Нижнем Тагиле Сукачев говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что собирается просто сыграть свои лучшие песни, а не «глотать шпаги или танцевать с питоном».

Светлана Сурганова представила в Нижнем Тагиле как проверенные временем хиты, так и песни с нового двойного альбома «Все будет. Завтра».

Во время выступления Сургановой пошел дождь, и она пошутила, что специально попросила об этом небеса.

В интервью местным СМИ она отметила чистоту города, в котором «живут настоящие меломаны», и поздравила Нижний Тагил с Днем металлурга наступающим 300-летним юбилеем.

Помимо местных жителей на «Наших в городе» в Тагил приехали фанаты рок-музыки из Челябинска, Екатеринбурга, Первоуральска, Краснотурьинска и других уральских городов.