«Вы потрясающие!» Фестиваль «Наши в городе» собрал в Нижнем Тагиле более 20 тысяч зрителей
Выступление Гарика Сукачева вышибало мурашки, Светлана Сурганова призывала высшие силы, а Нейромонах Феофан с медведем запускали хоровод под «древнерусский драм».
Фестиваль «Наши в городе», впервые приехавший в Нижний Тагил 16 июля, собрал более 20 тысяч зрителей, вдохновил музыкантов и стал прекрасным подарком городу ко Дню металлурга.
В ходе восьмичасового концерта на сцену поднимались «Гудтаймс», LASCALA, «Мураками», Нейромонах Феофан, «Калинов мост», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Co», «25/17», а также Гарик Сукачёв, после огненного выступления которого над городом прогремел праздничный салют.
«Спасибо, дорогой Нижний Тагил! Вы потрясающе открытые и душевные. С праздником вас! Выступать перед вами было для нас честью», - написал Сукачев в Telegram.
Его выступление признали одним из самых ярких и «вышибающим мурашки». В частности, исполняя песню «Моя бабушка курит трубку», Гарик прямо по колонкам прошел поближе к зрителям.
В преддверии выступления в Нижнем Тагиле Сукачев говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что собирается просто сыграть свои лучшие песни, а не «глотать шпаги или танцевать с питоном».
Светлана Сурганова представила в Нижнем Тагиле как проверенные временем хиты, так и песни с нового двойного альбома «Все будет. Завтра».
Во время выступления Сургановой пошел дождь, и она пошутила, что специально попросила об этом небеса.
В интервью местным СМИ она отметила чистоту города, в котором «живут настоящие меломаны», и поздравила Нижний Тагил с Днем металлурга наступающим 300-летним юбилеем.
Помимо местных жителей на «Наших в городе» в Тагил приехали фанаты рок-музыки из Челябинска, Екатеринбурга, Первоуральска, Краснотурьинска и других уральских городов.
Они увидели выступление Нейромонаха Феофана в расширенном составе – с барабанщиком и аккордеонисткой. Кроме того, на сцене плясал знаменитый медведь, а зрители под «древнерусский драм» пустились в хоровод.
«Низко кланяемся вам, люд честной, за ядреность, удаль да пляски разудалые. Мощное случилось выступления на фестивале "Наши в городе"», - подвел итоги выступления Феофан, говоривший накануне фестиваля «Радиоточке НСН», что «веселье должно распространяться максимально везде, где только можно».
Зрители также отметили выступление в Нижнем Тагиле группы «25/17». При этом Гарик Сукачев отметил, что основатель группы Андрей Бледный «возглавлял фан-зону».
Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова говорила «Радиоточке НСН», что впервые выступит в Нижнем Тагиле. Она зарядила зрителей небывалой энергетикой, а также удивила сюрпризом – совместным исполнением песни с солисткой группы LASCALA Аней Грин.
«НАШИ в городе, Тагиииииииил!! Спасибо, горячо во всех отношениях», - написала лидер LASCALA в Telegram.
В преддверии выступления, Аня Грин признавалась «Радиоточке НСН», что была поражена масштабами фестиваля «Наши в городе» в Новокузнецке и ждет зрительского рекорда и от Нижнего Тагила.
Фестиваль «Наши в городе» проводился при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, которая в этом году празднует юбилей.
Перед финальным сетом Гарика Сукачева на сцену поднялись вице-президент, руководитель дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ» Денис Новоженов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, которые поздравили всех собравшихся с Днём металлурга.
«Наши в городе» - традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио». Впервые он прошел в 2002 году в Санкт-Петербурге, а в 2019 году собрал в Москве рекордную 120-тысячную аудиторию. 2 июля 2022 года фестиваль впервые прошел в Новокузнецке, собрав 50 тысяч зрителей, а 16 июля – в Нижнем Тагиле.
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