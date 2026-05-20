«Пикник», «Алиса» и не только: Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет в Санкт-Петербурге
Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский рассказал НСН, что «НАШИ В ГОРОДЕ» покажут разницу между ленинградским и свердловским роком, а лидер группы «Алиса» Константин Кинчев заявил о важности радио в эпоху стримингов.
В «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга 23 мая пройдет 15-ый фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». Северная столица отмечает два важных для культурной жизни города юбилея: 45 лет Ленинградскому рок-клубу и 25 лет радиостанции «НАШЕ Радио – Санкт-Петербург».
В фестивале примут участие культовые музыканты: группы «Алиса», «Пикник», «Авиа», Вячеслав Бутусов и проект «СимфоКИНО», для которых Ленинградский Рок-клуб стал стартовой площадкой, где они говорили и пели о том, во что верили. Специальный гость – Олег Гаркуша. Зрителей ждёт погружение в атмосферу эпохи рок-клубов, воспоминания очевидцев и уникальные архивные свидетельства.
Проведут фестиваль ведущие Шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио в Москве – Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков, а также коллеги из Санкт–Петербурга: Алексей Петровский, Денис Красин, Катя Виноградова, Валера Жук.
Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский заявил НСН, что на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» выступят представители как Ленинградского, так и Свердловского рок-клубов, поэтому концерт станет местом силы для меломанов из разных уголков страны.
«Свердловский рок-клуб дал очень много хороших, выдающихся рок-музыкантов. Чем он отличается от Ленинградского? Может быть, даже больше текстовым содержанием. Словесное содержание Свердловского рок-клуба немножко жёстче. Но я, поскольку нахожусь внутри ленинградского процесса, мне немножко сложно, наверное, оценить до конца. Зрители лучше это могут определить, какие отличия одного рок-клуба от другого. И как раз на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» – всё это можно будет прочувствовать», – отметил Шклярский.
Он добавил, что НАШЕ Радио можно смело назвать рупором рок-музыки в России.
«25 лет – дата такая шикарная! Во-первых, мои поздравления, а во-вторых, что для нас важно: не так давно мы представили специфический проект «Пикник Электрум», в котором хиты коллектива прозвучали в электронной аранжировке, и сыграли его на НАШЕм Радио. Приятно, что радиостанция готова к экспериментам: это всегда интересно и зрителям, и музыкантам», – отметил Шклярский.
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев заявил НСН, что работа НАШЕго Радио важна и в эпоху стримингов.
«Поздравляю НАШЕ Радио с юбилеем. У нас, в наших взаимоотношениях, были разные периоды, но неизменным было одно – любовь к музыке. А что может быть важнее любви? Ничего. Стриминги-шмиминги – это все проходящее. «А музыка вечна», как говорилось в одном замечательном фильме. И я с этим согласен. С юбилеем!», – сказал Константин Кинчев.
В июле прошлого года фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» прошел в Москве на площадке кинопарка «Москино». В течение двух дней на открытом воздухе сыграли 20 популярных артистов НАШЕго Радио. Грандиозный фестиваль завершился выступлением группировки «Ленинград», передает «Радиоточка НСН».
