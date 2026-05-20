«Пикник», «Алиса» и не только: Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет в Санкт-Петербурге

Проведут фестиваль ведущие Шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио в Москве – Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков, а также коллеги из Санкт–Петербурга: Алексей Петровский, Денис Красин, Катя Виноградова, Валера Жук.

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский заявил НСН, что на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» выступят представители как Ленинградского, так и Свердловского рок-клубов, поэтому концерт станет местом силы для меломанов из разных уголков страны.

«Свердловский рок-клуб дал очень много хороших, выдающихся рок-музыкантов. Чем он отличается от Ленинградского? Может быть, даже больше текстовым содержанием. Словесное содержание Свердловского рок-клуба немножко жёстче. Но я, поскольку нахожусь внутри ленинградского процесса, мне немножко сложно, наверное, оценить до конца. Зрители лучше это могут определить, какие отличия одного рок-клуба от другого. И как раз на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» – всё это можно будет прочувствовать», – отметил Шклярский.

Он добавил, что НАШЕ Радио можно смело назвать рупором рок-музыки в России.

«25 лет – дата такая шикарная! Во-первых, мои поздравления, а во-вторых, что для нас важно: не так давно мы представили специфический проект «Пикник Электрум», в котором хиты коллектива прозвучали в электронной аранжировке, и сыграли его на НАШЕм Радио. Приятно, что радиостанция готова к экспериментам: это всегда интересно и зрителям, и музыкантам», – отметил Шклярский.