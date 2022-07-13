Группа «Гудтаймс» ждет зрительский рекорд на фестивале «Наши в городе» в Нижнем Тагиле
Музыканты представят свои лучшие хиты и постараются вернуться в Нижний Тагил с сольным концертом, сказал в эфире НСН лидер коллектива Артем Шаров.
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что благодаря фестивалю «Наши в городе» впервые выступит в Нижнем Тагиле.
Легендарный фестиваль «Наши в городе» 16 июля впервые пройдет в Нижнем Тагиле. На сцену выйдут как известные артисты «Нашего Радио», так и молодые музыканты. В их числе «Чиж & Со», «Сурганова и оркестр», «Гудтаймс», Нейромонах Феофан, «Мураками», LASCALA, Гарик Сукачев и другие.
«В Нижний Тагил едем с превеликим удовольствием. Мы там будем впервые, посмотрим на этот прекрасный город, увидим его прекрасных жителей и с удовольствием исполним наши самые главные хиты, чтобы потом вернуться уже с сольным концертом. Новые песни на фестивалях играются редко, люди хотят услышать проверенные временем песни, поэтому мы не будем подводить их и сыграем именно то, что они хотят от нас услышать», - сказал Шаров.
Фестиваль «Наши в городе» в Новокузнецке собрал в начале июля 50 тысяч зрителей. Лидер «Гудтаймс» сказал, что будет рад выступить перед такой аудиторией.
«Мы выступали перед разной аудиторией, от самого минимального количества зрителей. Перед 50 тысячами тоже выступали, но с большим удовольствием повторим. Мы очень рады, что фестиваль "Наши в городе" посещает такое количество людей. Вообще, это прелесть, что фестивали вновь вернулись и начали свою жизнедеятельность, потому что слушать музыку под открытым небом – это прекрасное времяпрепровождение», - подчеркнул музыкант.
Шаров также признался, что будет счастлив, если «Наши в городе» приедут в его родную Кострому.
«Я бы был счастливым человеком, если бы "Наши в городе" организовали концерт в моем горячо любимом доме, городе Кострома. Я думаю, собралось бы огромное количество людей. Вообще это прекрасно, что география фестиваля расширяется, что люди во всех этих городах хотят ходить, а музыканты могут выступать. Так что будем надеяться, что "Наши в городе" будут проходить практически в каждом городе России, и все смогут увидеть своего любимого артиста», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Нейромонах Феофан обещал НСН привезти в Нижний Тагил «заряд ядрености».
Со своей стороны, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова говорила «Радиоточке НСН», что представит на фестивале как горячо любимые поклонниками хиты, так и песни с новой двойной пластинки «Все будет. Завтра».
Фестиваль «Наши в городе» пройдет в Нижнем Тагиле при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, отмечающей в этом году свое 30-летие.
«Наши в городе» - традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио», который с 2002 года проводится в Санкт-Петербурге и Москве. 2 июля 2022 года фестиваль впервые прошел в Новокузнецке.
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