«Будут песни, а не шпаги!»: Гарик Сукачев возвращается в Тагил с фестивалем «Наши в городе»

Фестиваль в Новокузнецке был прекрасным, а от Нижнего Тагила ждем хорошей погоды, сказал в эфире НСН Гарик Сукачев.

Рок-музыкант Гарик Сукачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о трепетном выступлении на фестивале «Наши в городе» в Новокузнецке и ожиданиях от предстоящего фестиваля в Нижнем Тагиле.

16 июля в Нижнем Тагиле впервые пройдет легендарный фестиваль «Наши в городе». На сцене выступят как известные артисты «Нашего Радио», на чьих песнях выросло не одно поколение, так и молодые музыканты. Объединять поколения зрителей будут группы: «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA, Нейромонах Феофан, СЛОТ, «25/17», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со» и Гарик Сукачев, который завершит фестиваль большим хедлайнерским сетом.

Легендарный фестиваль «Наши в городе» пройдет в Нижнем Тагиле
«В Нижнем Тагиле мы были, правда, давно. Я ожидаю только одного, чтобы была хорошая погода и не было дождя, который может помешать не только музыкантам, но, прежде всего, публике, чтобы их не залило. Шпаги глотать я точно не буду, питона я еще не завел, чтобы изобразить танец с ним, поэтому мы просто выйдем и будем играть песни», - сказал Сукачев.

Он отметил, что крайне позитивно относится к расширению географии фестиваля «Наши в городе».

«Я отношусь к этому крайне позитивно, потому что для людей это огромный праздник. В Новокузнецке ко мне подходили люди до концерта и не на площадке, и говорили, что у нас такого события не было никогда. Этого события ждал весь город и, конечно, это было трепетно. В Новокузнецке был прекрасный фестиваль, это был День Города, огромный праздник для всех жителей, который шел не один день. Мы приехали за два дня до концерта, прокатились по городу, и уже на следующий день люди гуляли, были какие-то оркестры, радостные детишки на окраинах. На самом фестивале также была прекрасная, очень праздничная атмосфера, было очень здорово», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

16 июля в Нижнем Тагиле на площади за КДК «Современник» пройдет грандиозный восьмичасовой open-air, который станет ярким подарком городу ко Дню металлурга. Вход на концерт – свободный.

Фестиваль «Наши в городе» проводится при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, которая в этом году празднует юбилей.

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«В год 30-летия ЕВРАЗ принял решение сделать городу подарок – музыкальный фестиваль. Мероприятие такого уровня проходит в Нижнем Тагиле впервые. Думаю, что нас ждет интересный и яркий праздник. Приглашаем всех!» - заявил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

«Наши в городе» - традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио», он впервые состоялся в 2002 году в Санкт-Петербурге, а уже в 2019 году собрал рекордную для себя аудиторию в 120 тысяч человек в Москве. 2 июля 2022 года фестиваль впервые прошел в Новокузнецке и был также приурочен ко Дню города.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нижний ТагилФестивальГарик Сукачев
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