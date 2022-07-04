«Будут песни, а не шпаги!»: Гарик Сукачев возвращается в Тагил с фестивалем «Наши в городе»

Рок-музыкант Гарик Сукачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о трепетном выступлении на фестивале «Наши в городе» в Новокузнецке и ожиданиях от предстоящего фестиваля в Нижнем Тагиле.

16 июля в Нижнем Тагиле впервые пройдет легендарный фестиваль «Наши в городе». На сцене выступят как известные артисты «Нашего Радио», на чьих песнях выросло не одно поколение, так и молодые музыканты. Объединять поколения зрителей будут группы: «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA, Нейромонах Феофан, СЛОТ, «25/17», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со» и Гарик Сукачев, который завершит фестиваль большим хедлайнерским сетом.