Харви Вайнштейну дали еще 15 лет тюрьмы

Отбывающий длительное наказание в американской тюрьме голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии в отношении его бывшей помощницы Мириам Хейли в 2006 году.

Как сообщает ABC News, 74-летний Вайштейн сказал в суде Нью-Йорка, что он не идеальный человек, о многом сожалеет и «искренне извиняется» за свои действия. Вместе с тем продюсер сообщил, что в тюрьме к нему относятся «как к животному» или даже хуже.