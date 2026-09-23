Харви Вайнштейну дали еще 15 лет тюрьмы

Отбывающий длительное наказание в американской тюрьме голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии в отношении его бывшей помощницы Мириам Хейли в 2006 году.

Как сообщает ABC News, 74-летний Вайштейн сказал в суде Нью-Йорка, что он не идеальный человек, о многом сожалеет и «искренне извиняется» за свои действия. Вместе с тем продюсер сообщил, что в тюрьме к нему относятся «как к животному» или даже хуже.

Присяжные вновь признали Вайнштейна виновным в изнасиловании

После обвинений нескольких десятков женщин в сексуальных домогательствах и насилии Вайнштейн был приговорен в 2020 году к 23 годам тюрьмы. В 2024 году приговор отменили, однако летом 2025 года присяжные признали его виновным по эпизоду с Хейли, но только сейчас суд назначил ему новый срок. Вместе с тем суд в Лос-Анджелесе в 2021 году приговорил Вайнштейна к 16 годам тюрьмы по другим эпизодам.

В июле 2026 года сообщалось, что Вайштейн перенес в тюрьме сердечный приступ. В 2024 году у него был диагностирован рак костного мозга напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Spencer Platt / AP
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