«Веселиться, а не кручиниться!» Нейромонах Феофан везет «заряд ядрености» в Тагил
Нейромонах Феофан в эфире НСН назвал «дюже лепым» фестиваль «Наши в городе» и рассказал, какие сюрпризы будут ждать уральских поклонников его творчества.
Нейромонах Феофан в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал привезти расширенный состав группы на фестиваль «Наши в городе» в Нижний Тагил и достать там из «копилочки» самые веселые хиты.
Легендарный фестиваль «Наши в городе» 16 июля впервые пройдет в Нижнем Тагиле. На сцену выйдут как известные артисты «Нашего Радио», так и молодые музыканты. В их числе «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со», Нейромонах Феофан, «Калинов Мост», «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA, «25/17». Завершит фестиваль большим хедлайнерским сетом Гарик Сукачев.
«В Нижнем Тагиле доселе не бывали, но едем с отличным настроением и надеемся, что город не только оправдает наши ожидания, но и превзойдет их. К уральским поклонникам мы приедем расширенным составом с барабанщиком, аккордеонисткой и огромным зарядом ядрености. Мы сыграем самые веселые да задорные песнопения, которые скопились в нашей музыкальной копилочке», - сказал Феофан.
Он порадовался расширению географии фестиваля «Наши в городе» и призвал всех «веселиться, а не кручиниться».
«Дюже лепый фестиваль, уже доводилось принимать в нем участие, зело нравится отношение организаторов и к артистам, и к зрителям. Это зело хорошо, когда в различных регионах проводятся такие масштабные фестивали, потому что веселье должно распространяться максимально везде, где только можно, ибо кручиниться не очень-то и весело. Нас всегда радует абсолютно любое количество людей, чем их будет больше, тем больше будет ядрености в этот вечер», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Гарик Сукачев рассказал НСН об ожиданиях от первого в истории фестиваля «Наших в городе» в Нижнем Тагиле, отметив, что не собирается там «глотать шпаги».
Со своей стороны, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова рассказала «Радиоточке НСН» о «драйвовом миксе», который она представит в Нижнем Тагиле.
Фестиваль «Наши в городе» пройдет в Нижнем Тагиле при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, отмечающей в этом году свое 30-летие.
«Наши в городе» - традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио», который с 2002 года проводится в Санкт-Петербурге и Москве. 2 июля 2022 года фестиваль впервые прошел в Новокузнецке и установил концертный рекорд лета, собрав 50 тысяч человек.
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