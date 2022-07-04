«Такого не было никогда!» Фестиваль «Наши в городе» в Новокузнецке установил рекорд лета

50-тысячная аудитория, собравшаяся в Новокузнецке, в два раза превысила показатели других рок-фестивалей лета. Ну а уже 16 июля фестиваль «Наши в городе» впервые приедет в Нижний Тагил, где также пройдет День города.

Мероприятие проводится при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, которая в этом году празднует 30-летие.

Начался фестиваль в Новокузнецке с песни «Черта» группы «Анимация», а завершал его Гарик Сукачев, который рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для него это было трепетное событие.

«В Новокузнецке ко мне подходили люди до концерта и не на площадке, и говорили, что у нас такого события не было никогда. Этого события ждал весь город и, конечно, это было трепетно. В Новокузнецке был прекрасный фестиваль, это был День Города, огромный праздник для всех жителей, который шел не один день. Мы приехали за два дня до концерта, прокатились по городу, и уже на следующий день люди гуляли, были какие-то оркестры, радостные детишки на окраинах. На самом фестивале также была прекрасная, очень праздничная атмосфера, было очень здорово», - сказал Сукачев.

При этом он признался, что крайне «позитивно относится» к расширению географии фестиваля «Наши в городе», который впервые состоялся в 2002 году в Санкт-Петербурге.

Найк Борзов, исполнивший в Новокузнецке, все свои хиты – «от «Лошадки» до «Последней песни», сказал «Радиоточке НСН», что желает фестивалю «огромной географии».

«Я прекрасно отношусь к тому, что Новокузнецк принял эстафету у Питера и Москвы. Это отличный фестиваль, это всегда массово, ярко, очень много хорошо звучащей классной музыки. На этих фестивалях всегда море позитива и драйва. Желаю фестивалю "Наши в Городе" огромной географии, множество городов, чтобы он был везде, куда еще не дотянулась рука рок-н-ролла», - подчеркнул Найк Борзов.

Со своей стороны, лидер группы Lascala Аня Грин, которая раньше была на «Наших в городе» только в качестве зрителя, также была в восторге от дебюта в Новокузнецке и пригласила фестиваль на свою родину.

«Для группы Lascala это большая честь делить сцену с такими талантливыми, большими артистами и выступать для такой классной публики, как жители города Новокузнецк. Мы ранее никогда не были в Новокузнецке. Я однозначно за расширение географии этого мероприятия, кто знает, может быть уже через год «Наши в городе» приедут ко мне на родину – на Дальний Восток, и мы увидимся в Хабаровске, например. Пока это только мои мечты, мои догадки», - призналась певица «Радиоточке НСН»,

Диана Арбенина, выступление которой в Новокузнецке, по оценке зрителей, получилось одним из самых ярких, также пообещала вернуться в Кузбасс.

«Кузбасс! Новокузнецк! Наши в городе! Рок-н-ролл жив! Мощно! Гостеприимно! Мало! Вернёмся!» - написала в Telegram Арбенина, опубликовав фрагмент видео, где ей подпевает многотысячная толпа зрителей.

Участники проекта «Горшенев» поблагодарили Новокузнецк за прием.

«Новокузнецк - фестиваль «Наши в городе» - спасибо!» - отметили артисты в Telegram.

Ну а лидер группы «Анимация» Константин Кулясов пообещал вернуться в Новокузнецк уже в августе.

Ведущие «Нашего радио» Александр Бон и Игорь Паньков также отметили позитивную атмосферу в Новокузнецке, выяснив в ходе импровизированной переклички, что многие зрители приехали на фестиваль из Кемерова и Новосибирска.