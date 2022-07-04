«Такого не было никогда!» Фестиваль «Наши в городе» в Новокузнецке установил рекорд лета
Диана Арбенина назвала фестиваль «мощным», пообещав вернуться на Кузбасс, Гарик Сукачев рассказал о «трепетных чувствах», а Нижний Тагил замер в ожидании.
Фестиваль «Наши в городе», впервые прошедший 2 июля в Новокузнецке и собравший 50 тысяч человек, установил концертный рекорд лета и передал эстафету Нижнему Тагилу.
В честь Дня Города в Новокузнецке организаторы «Нашествия» провели грандиозный концерт «Наши в городе». В течение восьми часов на сцене выступали звезды российской рок-сцены: Гарик Сукачев, Найк Борзов, «Пикник», Диана Арбенина и «Ночные снайперы», группы «Анимация», Lascala, проект «Горшенев», Animal ДжаZ и СЛОТ.
50-тысячная аудитория, собравшаяся в Новокузнецке, в два раза превысила показатели других рок-фестивалей лета. Ну а уже 16 июля фестиваль «Наши в городе» впервые приедет в Нижний Тагил, где также пройдет День города.
Мероприятие проводится при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, которая в этом году празднует 30-летие.
Начался фестиваль в Новокузнецке с песни «Черта» группы «Анимация», а завершал его Гарик Сукачев, который рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для него это было трепетное событие.
«В Новокузнецке ко мне подходили люди до концерта и не на площадке, и говорили, что у нас такого события не было никогда. Этого события ждал весь город и, конечно, это было трепетно. В Новокузнецке был прекрасный фестиваль, это был День Города, огромный праздник для всех жителей, который шел не один день. Мы приехали за два дня до концерта, прокатились по городу, и уже на следующий день люди гуляли, были какие-то оркестры, радостные детишки на окраинах. На самом фестивале также была прекрасная, очень праздничная атмосфера, было очень здорово», - сказал Сукачев.
При этом он признался, что крайне «позитивно относится» к расширению географии фестиваля «Наши в городе», который впервые состоялся в 2002 году в Санкт-Петербурге.
Найк Борзов, исполнивший в Новокузнецке, все свои хиты – «от «Лошадки» до «Последней песни», сказал «Радиоточке НСН», что желает фестивалю «огромной географии».
«Я прекрасно отношусь к тому, что Новокузнецк принял эстафету у Питера и Москвы. Это отличный фестиваль, это всегда массово, ярко, очень много хорошо звучащей классной музыки. На этих фестивалях всегда море позитива и драйва. Желаю фестивалю "Наши в Городе" огромной географии, множество городов, чтобы он был везде, куда еще не дотянулась рука рок-н-ролла», - подчеркнул Найк Борзов.
Со своей стороны, лидер группы Lascala Аня Грин, которая раньше была на «Наших в городе» только в качестве зрителя, также была в восторге от дебюта в Новокузнецке и пригласила фестиваль на свою родину.
«Для группы Lascala это большая честь делить сцену с такими талантливыми, большими артистами и выступать для такой классной публики, как жители города Новокузнецк. Мы ранее никогда не были в Новокузнецке. Я однозначно за расширение географии этого мероприятия, кто знает, может быть уже через год «Наши в городе» приедут ко мне на родину – на Дальний Восток, и мы увидимся в Хабаровске, например. Пока это только мои мечты, мои догадки», - призналась певица «Радиоточке НСН»,
Диана Арбенина, выступление которой в Новокузнецке, по оценке зрителей, получилось одним из самых ярких, также пообещала вернуться в Кузбасс.
«Кузбасс! Новокузнецк! Наши в городе! Рок-н-ролл жив! Мощно! Гостеприимно! Мало! Вернёмся!» - написала в Telegram Арбенина, опубликовав фрагмент видео, где ей подпевает многотысячная толпа зрителей.
Участники проекта «Горшенев» поблагодарили Новокузнецк за прием.
«Новокузнецк - фестиваль «Наши в городе» - спасибо!» - отметили артисты в Telegram.
Ну а лидер группы «Анимация» Константин Кулясов пообещал вернуться в Новокузнецк уже в августе.
Ведущие «Нашего радио» Александр Бон и Игорь Паньков также отметили позитивную атмосферу в Новокузнецке, выяснив в ходе импровизированной переклички, что многие зрители приехали на фестиваль из Кемерова и Новосибирска.
16 июля фестиваль «Наши в городе» впервые приедет в Нижний Тагил. На нем выступят Гарик Сукачев, «Чиж & Со», «Сурганова и оркестр», Нейромонах Феофан, «Гудтаймс», «Мураками», Lascala, СЛОТ и «25/17».
«В год 30-летия ЕВРАЗ принял решение сделать городу подарок – музыкальный фестиваль. Мероприятие такого уровня проходит в Нижнем Тагиле впервые. Думаю, что нас ждет интересный и яркий праздник. Приглашаем всех!» - заявил в этой связи директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.
«Наши в городе» - традиционный фестиваль радиостанции «Наше Радио», впервые он состоялся в 2002 году в Санкт-Петербурге, а в 2019 году собрал рекордную для себя 120-тысячную аудиторию в Москве.
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