Попова заявила, что пик заболеваемости гриппом ожидается на Новый год

Как отметила Попова, вирус гриппа начинает активизироваться с течением времени.

«Преимущественно пик активности гриппозной инфекции приходится на новогодние праздники, дальше это середина января», — указала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, в ряде случаев пик заболеваемости может случиться в последней декаде декабря, это зависит от вирусов. Как отметила Попова, к этому моменту лучше сделать прививку и иметь «достаточный поствакцинальный иммунитет».

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что вирус гриппа мутирует и обходит приобретенный иммунитет, пишет 360.ru.

