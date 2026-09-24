Попова заявила, что пик заболеваемости гриппом ожидается на Новый год
Пик заболеваемости гриппом в нынешнем эпидемиологическом сезоне в России придется на новогодние праздники, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила РИА Новости.
Как отметила Попова, вирус гриппа начинает активизироваться с течением времени.
«Преимущественно пик активности гриппозной инфекции приходится на новогодние праздники, дальше это середина января», — указала глава Роспотребнадзора.
По ее словам, в ряде случаев пик заболеваемости может случиться в последней декаде декабря, это зависит от вирусов. Как отметила Попова, к этому моменту лучше сделать прививку и иметь «достаточный поствакцинальный иммунитет».
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что вирус гриппа мутирует и обходит приобретенный иммунитет, пишет 360.ru.
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