Певец Эд Ширан извинился за скандал из-за палестинского вопроса
Музыкант подчеркнул, что не хочет быть политическим комментатором и желает, чтобы его музыка была о единстве.
Пока вокруг американского рэпера Канье Уэста разгорается скандал из-за возможной отмены его концертов в России и удаления информации о них с его сайта, другому западному артисту приходится извиняться за участие в политическом скандале. Речь о британском певце Эде Ширане, который оказался втянут в «политическую дискуссию» по поводу ситуации с Палестиной. Кстати, на фоне этого скандала от работы с артистом даже отказался ряд знаменитостей.
ИЗВИНЕНИЯ ШИРАНА
Перед началом своего концерта на стадионе в Филадельфии в США Эд Ширан принес поклонникам извинения за допущенные им ошибки на фоне разгоревшегося вокруг его тура скандала, связанного с вопросом Палестины. Артист признался, что ему пришлось принимать непростые решения, и что он совершает ошибки, передает телеканал Sky News. Он также подчеркнул, что не хочет разочаровывать фанатов и никогда не собирался становиться музыкантом-активистом, но сама ситуация выдвинула его в центр политической дискуссии.
«В центр важной и острой дискуссии о свободе слова и самом сложном политическом вопросе на планете. Всю свою карьеру старался не превращаться в политического комментатора и хочу, чтобы моя музыка была о единстве, а не о разделении», - сказал Ширан.
Певец отметил, что привык к критике, направленной против его творчества, добавив при этом, что в этот раз она «касалась чего-то гораздо более важного».
«Это гуманитарный вопрос, и я больше не могу скрывать свои чувства по этому поводу. События в Израиле и на фестивале Nova 7 октября (2023 года – прим. НСН) были ужасающими. Происходящее в секторе Газа является катастрофическим, неоправданным», - сказал артист.
Кроме того, Ширан выразил надежду, что на его концертах даже люди с противоположными политическими взглядами могут поддерживать друг друга.
Накануне о прекращении сотрудничества с певцом из-за разгоревшегося вокруг него скандала объявили американский певец, продюсер, брат и соавтор певицы Билли Айлиш исполнитель Финнеас О'Коннелл, ирландский артист Аарон Роу и датская поп-группа Lukas Graham, которые выступали на разогреве у Ширана. Также об отмене выступлений заявила ирландская поп-группа Beoga, которая выходила с британским певцом на сцену, пишет The Guardian.
Они должны были выступать на разогреве у Ширана в рамках его тура Loop. Программа этих гастролей, начавшихся в январе в Новой Зеландии, включает 59 концертов. Тур завершится в декабре 2026-го в Мексике. Эд Ширан не отменил его полностью, так как это стоило бы ему от $60 млн до $100 млн, пишет RT.
СКАНДАЛ ИЗ-ЗА ПАЛЕСТИНЫ
Причиной отказа работы ряда звезд с певцом стало исключение американского рэпера Бена Хаггерти, известного под псевдонимом Macklemore, из программы остальных концертов Эда Ширана в США.
4 сентября перед выступлением британца на стадионе в штате Нью-Джерси рэпер публично заявил о поддержке Палестины и исполнил свою песню, посвященную протестам против военной операции Израиля в секторе Газа. Как пояснил Ширан, решение о запрете выступлений рэпера приняли организаторы гастролей.
Американские площадки, на которых должны были пройти концерты Ширана, поставили условие, что выступления состоятся, только если Macklemore будет удален с «разогрева» в туре. Британский певец попытался выступить посредником в конфликте, но урегулировать его не удалось.
Критика в адрес 35-летнего исполнителя начала усиливаться. Среди тех, кто осудил Ширана в резкой форме, оказался один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Кроме того, ирландская радиостанция Classic Hits Radio даже сняла песни британца с эфира.
На своей странице в одной из соцсетей певец говорил, что не принимал решение об отмене участия в туре Macklemore, а это сделал промоутер Messina Touring Group. Тогда артист подчеркнул, что у него «есть личное мнение» по конфликту Израиля и палестинского движения, которое он решил не высказывать публично, но ему «не все равно», пишет РБК.
«Ширан — потрясающий музыкант, который идет по тонкой грани между попсой и искусством спокойно, в одно лицо и, имея гитару, держит стадионы. А еще коллеги знают его не только как мегахаризматичного исполнителя, но и просто как очень честного и доброго человека в жизни. Который всегда может прийти на помощь без всякой звездности. Иногда кажется, что он до сих пор не верит, что он суперзвезда», - пишет постоянный автор RT на русском, журналист Игорь Мальцев.
Эд Ширан четыре раза за свою карьеру становился лауреатом премии «Грэмми», семь раз — премии BRIT Awards и восемь раз — Billboard Music Awards. Артист также получил множество других престижных музыкальных наград. В 2017 году Ширан был удостоен звания члена ордена Британской империи (MBE) за заслуги в области музыки и благотворительности.
По данным сервиса Spotify, аудитория британского певца составляет примерно 86 млн человек. Его самую известную песню, Shape of you, прослушали около 5 млрд раз. Среди других популярных песен Ширана — Perrfect (примерно 4 млрд прослушиваний), Photograph (3,45 млрд) и Thinking out loud (3,14 млрд).
Ранее Эд Ширан объявил о временном уходе со сцены ради семьи после тура, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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