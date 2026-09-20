Певец Эд Ширан извинился за скандал из-за палестинского вопроса

ИЗВИНЕНИЯ ШИРАНА

Перед началом своего концерта на стадионе в Филадельфии в США Эд Ширан принес поклонникам извинения за допущенные им ошибки на фоне разгоревшегося вокруг его тура скандала, связанного с вопросом Палестины. Артист признался, что ему пришлось принимать непростые решения, и что он совершает ошибки, передает телеканал Sky News. Он также подчеркнул, что не хочет разочаровывать фанатов и никогда не собирался становиться музыкантом-активистом, но сама ситуация выдвинула его в центр политической дискуссии.

«В центр важной и острой дискуссии о свободе слова и самом сложном политическом вопросе на планете. Всю свою карьеру старался не превращаться в политического комментатора и хочу, чтобы моя музыка была о единстве, а не о разделении», - сказал Ширан.