До двух выросло число погибших в массовом ДТП на МКАД

Количество жертв крупного ДТП на МКАД увеличилось до двух человек. Еще трое участников аварии получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

СМИ: Один человек погиб, два пострадали в массовом ДТП на МКАД

По уточненным данным, виновником столкновения стал водитель грузового автомобиля Sollers Atlant, который двигался на высокой скорости по правому ряду, где в тот момент образовалась очередь на АЗС. В результате мощного удара одна из легковых машин была полностью смята и превратилась в груду металла.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о ДТП на внешней стороне 103-го километра МКАД.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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