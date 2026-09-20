До двух выросло число погибших в массовом ДТП на МКАД
Количество жертв крупного ДТП на МКАД увеличилось до двух человек. Еще трое участников аварии получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По уточненным данным, виновником столкновения стал водитель грузового автомобиля Sollers Atlant, который двигался на высокой скорости по правому ряду, где в тот момент образовалась очередь на АЗС. В результате мощного удара одна из легковых машин была полностью смята и превратилась в груду металла.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о ДТП на внешней стороне 103-го километра МКАД.
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