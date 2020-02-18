В ФСБ опровергли причастность к убийству Хангошвили
В ассоциации спецподразделения ФСБ РФ "Вымпел" заявили, что не имеют отношения к убийству грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ассоциации Валерия Попова.
Ранее в западных СМИ была распространена информация о связи благотворительного фонда "Вымпел" ФСБ с убийством Хангошвили. Он был застрелен в Берлине 23 августа проезжающим мимо на велосипеде мужчиной.
Попов заявил агентству, что этот фонд, в который входят ветераны спецслужб, занимается детьми и благотворительностью. По его мнению, распространение информации о связи фонда с убийством Хангошвили является чьей-то провокацией.
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