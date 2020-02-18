В ФСБ опровергли причастность к убийству Хангошвили

Ранее в западных СМИ была распространена информация о связи благотворительного фонда "Вымпел" ФСБ с убийством Хангошвили. Он был застрелен в Берлине 23 августа проезжающим мимо на велосипеде мужчиной.

Попов заявил агентству, что этот фонд, в который входят ветераны спецслужб, занимается детьми и благотворительностью. По его мнению, распространение информации о связи фонда с убийством Хангошвили является чьей-то провокацией.



