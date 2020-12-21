СМИ: ФРГ введет санкции против РФ после вынесения приговора по убийству грузина в Берлине
В ФРГ не исключают введение новых санкций в отношении России в случае обвинительного приговора подозреваемому в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщает издание Spiegel.
Год назад МИД Германии уже объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Сообщалось также, что немецкое правительство может ввести дипломатические или другие санкции против Москвы, если появятся доказательства того, что она имеет отношение к преступлению.
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН рассказал, как дело об убийстве гражданина Грузии в Берлине поможет информационной войне с Россией.
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