В «Вымпеле» отвергли причастность своего сотрудника к убийству Хангошвили
Ветеран управления «В» Валерий Киселев заявил НСН, что ни действующие, ни бывшие сотрудники подразделения не могли быть причастны к убийству чеченского боевика.
Один из трех подозреваемых в причастности к убийству боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине, Вадим Красиков, служил в спецназе ФСБ «Вымпел», утверждается в совместном расследовании журналистов Der Spiegel и «Новой газеты».
Такая версия не выглядит правдоподобной, заявил в интервью НСН ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев. По его словам, в последние 20 лет «Вымпел» не имеет никакого отношения к «мероприятиям и событиям» за границей.
«Это совершенно другие операции. Для того, чтобы работать за границей, нужны определенные сотрудники, которые под это подходят. Существует огромное количество причин, чтобы послать сотрудника, и огромное количество причин, чтобы его не послать», - отметил Валерий Киселев.
Он пояснил, что советские спецслужбы перестали использовать метод физического устранения врага еще с 1951 года. Тем же принципом руководствовались и после распада Советского Союза. «Есть, так скажем, негласное решение нашего руководства о том, что такие методы не применяются», - сказал ветеран «Вымпела».
Предположение о том, что бывшие или действующие сотрудники «Вымпела» могут участвовать в «левых» операциях, Киселев отмел. «"Вымпел" как подразделение специального назначения в свое время отличался тем, что ни один его сотрудник не оказался в категории «со снесенной крышей» . Ряды ещё у нас чисты», - заявил он НСН.
«Такое могло бы быть, если все расписано как в хорошем фантастическом боевике, - надо же как-то объяснять, что произошло. А то, что так случилось в этой жизни [что был убит Хангошвили. – Ред.], - наверное, показатель того, что Бог правильно определяет свою позицию по отношению к добру и злу. Хангошвили – явно враг, и страны, и народа», - заключил Киселев.
По имеющимся данным, Хангошвили участвовал в боевых действиях в Чечне на стороне террористов Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, будучи полевым командиром в их подчинении. В России его объявили в розыск по подозрению в терроризме как участника запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ». В ФРГ он проживал как беженец под именем Торнике. Хангошвили был убит в центре Берлина 23 августа.
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