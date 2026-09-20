СМИ: 13 хоккеистов из Новосибирска отравились по пути на соревнования
13 юных хоккеистов в возрасте 13–14 лет, представляющих новосибирские клубы «Авангард» и «Кристалл», отравились во время поездки на всероссийские соревнования в Иркутск. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», ухудшение самочувствия у спортсменов наступило вскоре после приема пищи, в которую входили борщ, мясные котлеты и картофельное пюре. У детей зафиксированы классические симптомы интоксикации, включая рвоту, общую слабость и повышение температуры.
В связи с ухудшением состояния, по приезду группу сразу отправили в больницу. В настоящее время все 13 подростков находятся под наблюдением врачей, при этом состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.
Ранее несколько десятков детей отравились в детском саду на Сахалине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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