ФРГ официально обвинила россиянина в убийстве полевого командира Хангошвили
Генеральная прокуратура Германии выдвинула официальное обвинение гражданину России, который был задержан в рамках дела об убийстве в берлинском районе Тиргартен чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
«Генпрокуратура 18 июня 2020 года в сенате по охране государства камерного суда Берлина выдвинула обвинение против российского гражданина Вадима К., известного как Вадим С.» - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Россиянину предъявили обвинения в убийстве и нарушении закона об обращении с оружием.
Хангошвили был застрелен в августе 2019 года — киллер подъехал к нему на велосипеде и несколько раз в него выстрелил.
Спустя несколько месяцев Германия выслала из страны двух российских дипломатов, сославшись на то, что Москва отказалась отказывать Берлину содействие в расследовании. Россия в ответ выслала из страны двух немецких дипломатов, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Венок от Ефремова таинственно вернулся на могилу погибшего по его вине Захарова
- В России начались испытания вакцины от COVID-19
- ФРГ официально обвинила россиянина в убийстве полевого командира Хангошвили
- Вирусолог рассказал, грозит ли россиянам новая «ускоренная» мутация COVID-19
- Ценам на турпоездки предсказали падение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru