ФРГ официально обвинила россиянина в убийстве полевого командира Хангошвили

«Генпрокуратура 18 июня 2020 года в сенате по охране государства камерного суда Берлина выдвинула обвинение против российского гражданина Вадима К., известного как Вадим С.» - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Россиянину предъявили обвинения в убийстве и нарушении закона об обращении с оружием.



Хангошвили был застрелен в августе 2019 года — киллер подъехал к нему на велосипеде и несколько раз в него выстрелил.



Спустя несколько месяцев Германия выслала из страны двух российских дипломатов, сославшись на то, что Москва отказалась отказывать Берлину содействие в расследовании. Россия в ответ выслала из страны двух немецких дипломатов, напоминает «Свободная пресса».

