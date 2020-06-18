ФРГ официально обвинила россиянина в убийстве полевого командира Хангошвили

Генеральная прокуратура Германии выдвинула официальное обвинение гражданину России, который был задержан в рамках дела об убийстве в берлинском районе Тиргартен чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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«Генпрокуратура 18 июня 2020 года в сенате по охране государства камерного суда Берлина выдвинула обвинение против российского гражданина Вадима К., известного как Вадим С.» - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Россиянину предъявили обвинения в убийстве и нарушении закона об обращении с оружием.

Хангошвили был застрелен в августе 2019 года — киллер подъехал к нему на велосипеде и несколько раз в него выстрелил.

Спустя несколько месяцев Германия выслала из страны двух российских дипломатов, сославшись на то, что Москва отказалась отказывать Берлину содействие в расследовании. Россия в ответ выслала из страны двух немецких дипломатов, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УбийствоГермания
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