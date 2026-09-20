Россия удвоила импорт автомобилей из КНР

При этом стоимость экспорта китайских машин в Россию за этот период достигла $9,08 млрд, что в 2,2 раза больше, чем за тот же отрезок прошлого года.

Ранее автомобильный эксперт Петр Баканов рассказал, что крупные китайские автопроизводители, работающие на российском рынке, за последние годы значительно улучшили адаптацию своих машин к российской зиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».