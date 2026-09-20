Россия удвоила импорт автомобилей из КНР
Китай за первые восемь месяцев текущего года экспортировал в РФ более 688 тыс. автомобилей, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает главное таможенное управление КНР.
При этом стоимость экспорта китайских машин в Россию за этот период достигла $9,08 млрд, что в 2,2 раза больше, чем за тот же отрезок прошлого года.
Ранее автомобильный эксперт Петр Баканов рассказал, что крупные китайские автопроизводители, работающие на российском рынке, за последние годы значительно улучшили адаптацию своих машин к российской зиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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