Ветеран «Альфы»: Хангошвили больше интересовал кровников, чем политиков

«По моей информации, он засветился в Чечне в связи с некоторыми проблемами. У него, с его бандитским послужным списком, довольно серьезная ситуация. Поэтому я не согласен с утверждением, что именно русские могли организовать это убийство. Тем более, в последнее время, чтобы ни случилось в мире, все приписывают России. На сегодняшний момент [в убийстве] я не вижу политической подоплеки, чтобы нас могли беспокоить такие лица проживающие в Европе. Я думаю, нужно искать след по ситуациям связанным с кровной местью, которая ещё есть на Северном Кавказе. Я к этому больше склоняюсь. А говорить опять, что это политический заказ и русские решили убить какого-то оппонента, я полагаю, что это очередная фейковая информация», - сказал ветеран «Альфы».

По информации издания, Хангошвили был участником группировки «Кавказский эмират» (запрещена в РФ) и руководил в Чечне боевиками против России. Также по указанию Басаева он возглавлял бандгруппу для организации и проведению диверсионно-террористических действий в Ингушетии. Уточняется, что от нападений с его участием в Ингушетии погибло более 100 человек, а в 2004 году «лично расстрелял прапорщика управления ФСБ по Ингушетии Гадаборшева».

В отношении Хангошвили были возбуждены уголовные дела по статьям 205, 105, 317 и ч.3 ст.222 УК РФ, которые сейчас находятся в производстве управления СК РФ по Северо-Кавказскому ФО. В 2016 году Грузия также объявила его в международный розыск.

Напомним, 23 августа в Берлине по дороге в мечеть был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Преступник дважды выстрелил в Хангошвили, проезжая мимо на велосипеде. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. Генеральная прокуратура и правительство Германии придерживаются версии, что преступление было организовано российскими властями при помощи спецслужб, либо руководством Республики Чечни.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН также отметил вероятность кровной мести в этом деле.



