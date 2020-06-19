Меркель призвали отказаться от «Северного потока-2» из-за убийства боевика
Зампредседателя фракции Свободной демократической партии (FDP) в немецком бундестаге Александер Ламбсдорф призвал Германию отказаться от газопровода «Северный поток-2» из-за убийстве чеченского полевого командира в Берлине летом прошлого года.
«Я считаю, такое убийство здесь, в Берлине, в сердце нашей столицы, в паре сотен метров от правительственных зданий — настолько серьезная атака на суверенитет Германии, что нам нужно трижды подумать, прежде чем прокладывать денежную трубу в Россию», - заявил он, добавив, что Германия могла бы приобретать газ и у других стран.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что Берлин может ввести новые санкции против Москвы. В свою очередь канцлер Ангела Меркель призвала дождаться окончания результатов расследования.
Накануне Генеральная прокуратура Германии выдвинула официальное обвинение гражданину России, который был задержан в рамках дела об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен в Берлине в августе 2019 года — киллер подъехал к нему на велосипеде и несколько раз в него выстрелил.
При этом президент России Владимир Путин назвал его террористом, причастным к взрывам на территории РФ.
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