Меркель призвали отказаться от «Северного потока-2» из-за убийства боевика

Зампредседателя фракции Свободной демократической партии (FDP) в немецком бундестаге Александер Ламбсдорф призвал Германию отказаться от газопровода «Северный поток-2» из-за убийстве чеченского полевого командира в Берлине летом прошлого года.

Путин о ликвидации Хангошвили: Он был кровавым убийцей

«Я считаю, такое убийство здесь, в Берлине, в сердце нашей столицы, в паре сотен метров от правительственных зданий — настолько серьезная атака на суверенитет Германии, что нам нужно трижды подумать, прежде чем прокладывать денежную трубу в Россию», - заявил он, добавив, что Германия могла бы приобретать газ и у других стран.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что Берлин может ввести новые санкции против Москвы. В свою очередь канцлер Ангела Меркель призвала дождаться окончания результатов расследования.

Накануне Генеральная прокуратура Германии выдвинула официальное обвинение гражданину России, который был задержан в рамках дела об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен в Берлине в августе 2019 года — киллер подъехал к нему на велосипеде и несколько раз в него выстрелил.

При этом президент России Владимир Путин назвал его террористом, причастным к взрывам на территории РФ.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Северный Поток-2Ангела Меркель
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