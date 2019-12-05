Лавров отмел претензии Берлина по убийству уроженца Грузии

Лавров добавил, что между немецкими и российскими правоохранительными органами существуют разные каналы и способы для общения. Именно ими, по словам главы МИД, и нужно воспользоваться для решения данного вопроса.

Напомним, накануне МИД Германии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Российский МИД пообещал предпринять зеркальные меры.

Кроме того, глава ведомства отметил, что на заседании в адрес Москвы вновь были упреки со стороны Нидерландов касательно поиска Владимира Цемаха, который выступает подозреваемым по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года. Тогда погибли все находившиеся в салоне лайнера 298 человек.

