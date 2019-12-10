Новости за ночь: Путин прокомментировал убийство боевика Хангошвили в Берлине
Главные события ночи по версии НСН.
Убитый в августе в Берлине гражданин Грузии – боевик Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро, заявил Владимир Путин.
По словам президента, убитый принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Этот человек находился в России в розыске, Москва обращалась к Берлину с просьбой выдать его, но не нашла понимания. По словам Путина, убитый боевик - кровавый человек, только в одном из терактов, к организации которого он был причастен, погибли 98 человек.
Как пишет Ura.ru, российский лидер назвал некорректной высылку российских дипломатов из Германии в связи с этим делом.
Поданным СМИ один из трех подозреваемых в причастности к убийству Хангошвили, Вадим Красиков, служил в спецназе ФСБ «Вымпел». Но в интервью НСН ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев заявил, что в последние 20 лет «Вымпел» не имеет никакого отношения к «мероприятиям и событиям» за границей.
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