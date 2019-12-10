Новости за ночь: Путин прокомментировал убийство боевика Хангошвили в Берлине

Саммит «нормандской четверки» подтвердил актуальность Минских соглашений

Убитый в Берлине гражданин Грузии организовывал взрыв в московском метро

Трамп примет Лаврова в Белом Доме

Самолет ВВС Чили, на борту которого было 38 человек, исчез на пути в Антарктиду

Облачная погода с дождём и до +3 ℃ ожидаются в столице