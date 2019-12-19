Путин о ликвидации Хангошвили: Он был кровавым убийцей
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста немецкого «Шпигеля» об убийстве в Берлине уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили , заявил, что покойный был «кровавым убийцей».
Путин заявил, что Москва действительно официально не подавала запрос на выдачу Хангошвили, но этот вопрос обсуждался на уровне российских и немецких спецслужб.
«Это был абсолютно кровавый убийца, который только в одной из акций на Кавказе уничтожил 98 человек», - сказал президент, добавив, что Хангошвили, в числе прочего, причастен к терактам в московском метро.
При этом глава государства возмутился, что террористы вроде Хангошвили «спокойно разгуливают по европейским столицам».
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