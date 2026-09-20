Трамп поручил переоборудовать строящуюся Триумфальную арку в военный комплекс

По словам Трамп, соответствующее распоряжение было отдано по настоятельной просьбе Вооруженных сил США в интересах обеспечения национальной безопасности.

Трамп заявил, что объект, планы по возведению которого существовали еще со времен Гражданской войны, будет преобразован в первоклассную военную базу. Комплекс будет адаптирован для размещения, хранения и оперативного применения значительного количества дронов, а на крыше планируется обустроить снайперские позиции.

Ранее Трамп анонсировал строительство триумфальной арки в Вашингтоне на противоположной от мемориала президенту Аврааму Линкольну стороне Арлингтонского моста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».