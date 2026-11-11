Назад в прошлое: В России продолжат развивать проводное радиовещание

Существующие в России сети проводного радиовещания (ПВ), с помощью которых осуществляется трансляция трех обязательных радиопрограмм и работа систем оповещения и экстренного информирования граждан, не только сохранят, но и продолжат развивать, сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минцифры РФ.

Минцифры сообщило о попытке диверсии на линии связи

Это связано с высокой вероятностью сохранения напряженной геополитической ситуации на неопределенный период времени. Работа сети проводного радиовещания и оповещения не зависит от местных систем электроснабжения, функционирующих на основе отечественных комплектующих и позволяющих за счет низкой стоимости обеспечить максимальный охват населения. Речь идет о многоквартирных домах, в которых проживает около 70% населения.

В Минцифры РФ указали, что преимущества ПВ - адресность доставки сигнала, энергонезависимость, высокая степень защищенности от кибератак.

Ранее россияне получили возможность сменить оператора связи через «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
ТЕГИ:МинцифрыРадиостанция

Горячие новости

Все новости

партнеры