Назад в прошлое: В России продолжат развивать проводное радиовещание
Существующие в России сети проводного радиовещания (ПВ), с помощью которых осуществляется трансляция трех обязательных радиопрограмм и работа систем оповещения и экстренного информирования граждан, не только сохранят, но и продолжат развивать, сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минцифры РФ.
Это связано с высокой вероятностью сохранения напряженной геополитической ситуации на неопределенный период времени. Работа сети проводного радиовещания и оповещения не зависит от местных систем электроснабжения, функционирующих на основе отечественных комплектующих и позволяющих за счет низкой стоимости обеспечить максимальный охват населения. Речь идет о многоквартирных домах, в которых проживает около 70% населения.
В Минцифры РФ указали, что преимущества ПВ - адресность доставки сигнала, энергонезависимость, высокая степень защищенности от кибератак.
Ранее россияне получили возможность сменить оператора связи через «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Назад в прошлое: В России продолжат развивать проводное радиовещание
- Посольство РФ отвергло обвинения о планах дестабилизации Европы
- Экс-министру Абызову вынесут приговор по второму делу
- Путин присвоил звание Героя Труда создателю «Спутника V» Гинцбургу
- СМИ: Трамп и Нетаньяху обсудили на повышенных тонах конфликт с Ираном
- Матвиенко призвала не допускать появления мигрантских анклавов
- СМИ: Киев рассчитывает получить от Запада финансирование еще как минимум на 10 лет
- НАБУ: Сотрудники СБУ застрелили высокопоставленного офицера ВСУ
- Экономика России потеряла почти 1,5 трлн рублей из-за пьянства граждан
- СМИ: США предлагают пересмотреть границы Донецкой и Луганской областей