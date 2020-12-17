МИД Украины обвинил Иран в затягивании переговоров о крушении украинского самолёта

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в интервью Радио свобода заявил, что Иран намеренно затягивает переговоры о компенсации за сбитый под Тегераном украинский самолёт.

По словам Енина, с целью снижения общественного интереса к трагедии и уменьшению резонанса, иранская сторона под разными предлогами уклоняется от прямых ответов и тянет время.

«Они считают, что это может повлиять, в том числе и на уровень ответственности, а также на уровень компенсации», - отметил замглавы украинского МИД.

Енин добавил, что всякому терпению «есть предел» и что у Киева есть возможность обратится в международный суд или прибегнуть к иным механизмам защиты нарушенных прав. Он подчеркнул, что Украина хотела бы «совместного проведения следственных действий», в том числе допросов и экспертиз.

Авиакатастрофа с лайнером «Международных авиалиний Украины» произошла 8 января. Самолет со 176 пассажирами на борту направлялся из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту люди погибли. Причиной крушения лайнера стали ракеты, выпущенные по ошибке иранскими военными.

Изначально Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших в авикатастрофе, а затем, как рассказал Енин 9 декабря, отозвал своё предложение.

