Ушаков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября

«В первой половине дня», - добавил он.

Ранее о намерении 12 ноября встретиться с Владимиром Путиным заявил Джаред Кушнер. На пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров он уточнил, что речь пойдёт об обмене заключенными между Москвой и Киевом.

Также Кушнер рассказал, что намерен предложить президенту РФ подключить к переговорам по украинскому урегулированию представителей Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

