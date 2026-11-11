Ушаков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября
Встреча президента РФ Владимир Путин с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится 12 ноября. Как пишет ТАСС, об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«В первой половине дня», - добавил он.
Ранее о намерении 12 ноября встретиться с Владимиром Путиным заявил Джаред Кушнер. На пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров он уточнил, что речь пойдёт об обмене заключенными между Москвой и Киевом.
Также Кушнер рассказал, что намерен предложить президенту РФ подключить к переговорам по украинскому урегулированию представителей Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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