Ушаков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября

Встреча президента РФ Владимир Путин с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится 12 ноября. Как пишет ТАСС, об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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«В первой половине дня», - добавил он.

Ранее о намерении 12 ноября встретиться с Владимиром Путиным заявил Джаред Кушнер. На пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров он уточнил, что речь пойдёт об обмене заключенными между Москвой и Киевом.

Также Кушнер рассказал, что намерен предложить президенту РФ подключить к переговорам по украинскому урегулированию представителей Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Юрий УшаковПереговорыВладимир ПутинСШАРоссия

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