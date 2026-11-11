По данным издания, он не спешит возвращаться. Сейчас он находится в Испании. Зеленский никогда не объявляет маршруты своих поездок заранее. В статье говорится, что складывается впечатление о том, что глава государства судорожно ищет, куда бы еще заехать, лишь бы не возвращаться домой.

Зеленский может быть недоволен ходом переговоров и заинтересован в затягивании конфликта, чтобы добиться нового финансирования и ужесточения санкций против России.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал, что с 2022 года Зеленский суммарно провел за пределами Украины более двух лет.

Зеленский смог украсть больше всех президентов Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

