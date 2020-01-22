Чёрные ящики разбившегося украинского «Боинга» расшифруют в Иране

Напомним, украинский «Боинг» рухнул 8 января спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. Позже иранские власти признали, что система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету, отмечает Утро.ру.

Две ракеты были выпущены по гражданскому самолёту из-за настроек автоматики, объяснял член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН. Он назвал произошедшее свидетельством низкого уровня подготовки тактических расчетов средств противовоздушной обороны Ирана.

