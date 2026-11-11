Экс-министру Абызову вынесут приговор по второму делу
11 ноября 202603:30
Денис Хоноров
В Москве Таганский районный суд 11 ноября вынесет приговор экс-министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает ТАСС.
Суд огласит приговор в 14:00. Гособвинитель попросил назначить 15 лет лишения свободы и штраф в размере 90 млн рублей. Защита просила его оправдать.
Абызова обвиняют в махинациях с акциями Российской венчурной компании. Бывший министр вину не признает.
Ранее Мосгорсуд не изменил 12-летний срок Абызову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Назад в прошлое: В России продолжат развивать проводное радиовещание
- Посольство РФ отвергло обвинения о планах дестабилизации Европы
- Экс-министру Абызову вынесут приговор по второму делу
- Путин присвоил звание Героя Труда создателю «Спутника V» Гинцбургу
- СМИ: Трамп и Нетаньяху обсудили на повышенных тонах конфликт с Ираном
- Матвиенко призвала не допускать появления мигрантских анклавов
- СМИ: Киев рассчитывает получить от Запада финансирование еще как минимум на 10 лет
- НАБУ: Сотрудники СБУ застрелили высокопоставленного офицера ВСУ
- Экономика России потеряла почти 1,5 трлн рублей из-за пьянства граждан
- СМИ: США предлагают пересмотреть границы Донецкой и Луганской областей