Экс-министру Абызову вынесут приговор по второму делу

В Москве Таганский районный суд 11 ноября вынесет приговор экс-министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает ТАСС.

Экс-министра Открытого правительства Абызова арестовали по новому делу

Суд огласит приговор в 14:00. Гособвинитель попросил назначить 15 лет лишения свободы и штраф в размере 90 млн рублей. Защита просила его оправдать.

Абызова обвиняют в махинациях с акциями Российской венчурной компании. Бывший министр вину не признает.

Ранее Мосгорсуд не изменил 12-летний срок Абызову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Песня//РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиУголовное ДелоПриговорМихаил Абызов

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