«Полагаю, что лесоматериалы уходят из России через Казахстан, Монголию, Турцию в Европу, это что-то вроде параллельного импорта. Сейчас круглый лес вообще не вывозят — только лесоматериалы, подверженные глубокой переработке: это либо биоэнергетика, либо мебель, либо еще что-то. Скорее всего, в Китай они не идут, так как там рынок перенасыщен, кроме того, Китай выставляет очень дешевую цену на российские лесоматериалы, готов покупать их практически по себестоимости. Пекину было бы выгоднее покупать круглый лес и по очень низкой стоимости перерабатывать его у себя в какие-то товары. Когда наш бизнес транжирил лесной ресурс, не создавая никаких рабочих мест, заводов, не проводя глубокую переработку, Китай хорошо себя чувствовал. Сейчас, когда президент России Владимир Путин запретил такие схемы, лесоматериалы, скорее всего, поставляют на производство в Турцию, Монголию, Казахстан, а дальше по документам этот лес идет как казахский или турецкий в другие страны. По-моему, это единственный механизм для бизнеса, реализации лесопродукции», — сказал Матвеев.

Собеседник НСН добавил, что навигационные пломбы не принесут желаемого результата.

«Метки и пломбы не слишком нужно в лесном хозяйстве. В лесном хозяйстве цепочка должна быть выстроена не через пломбы. В Иркутской области уже был провальный эксперимент с чипами. Это лишний и абсолютно бесполезный шаг. Если правильно оформить документы, вести мониторинг участков, ввести QR-коды, где декларации привязаны к местности и посчитаны объемы, это будет препятствием для незаконного оборота. Эти пломбы, возможно, нужны для облегчения учетных работ на логистических этапах, не более того», — подчеркнул он.

Ранее Путин утвердил закон, разрешающий вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

