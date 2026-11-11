ЧТО ПРОИСХОЖИТ В АБУ-ДАБИ: ГАРАНТИИ И ТЕРРИТОРИИ

Первая встреча участников переговоров в Абу-Даби продолжалась 10 ноября более четырех часов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ее «продуктивной», не поделившись иными подробностями.

«Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Я думаю, что самое главное, очевидно, что в этом отношении предстоит проделать большую работу. Это не похоже на то, что что-то может быть решено в ближайшие 24 часа или что-то в этом роде», - сказал Рубио журналистам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал пока воздержаться от каких-то оценок.

«Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут», - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Москва на конкретные договоренности по итогам переговоров в Абу-Даби.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский также указал на конструктив первого дня.

«Трехсторонний формат был конструктивным и довольно содержательным», - написал он в Telegram.

О темах первого дня переговоров официально не сообщалось. При этом, по данным издания Politico, первый день встречи в Абу-Даби отводился на обсуждение гарантий безопасности для Киева и возможному пересмотру архитектуры безопасности в Европе, а второй - территориальным вопросам и будущим механизмам безопасности для Украины и Европы. Президент США Дональд Трамп незадолго до встречи в Абу-Даби как раз заявил, что после завершений конфликта «у Украины будет несколько иная форма».

По данным СМИ, сегодня, 11 ноября, трехсторонние переговоры в Абу-Даби продолжатся в полдень по местному времени (11:00 мск).

Член американской делегации Джаред Кушнер накануне переговоров отмечал, что на них, в частности, обсудят меры по снижению рисков эскалации «при полном уважении суверенитета и права всех государств на самостоятельное принятие решений»

«Важный элемент этого процесса — побудить все стороны к тому, чтобы они начали серьезно думать о том, что будет после войны. Мы надеемся, что обсуждение послевоенной безопасности, экономического восстановления и механизмов, которые требуются для предотвращения конфликта в будущем, позволит переключить внимание с ведения войны на создание основы для прочного мира», - написал он в соцсети Х.

СМИ отмечают появление в российской делегации «дипломатического тяжеловеса», замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, курирующего отношения с Западом, а также вопросы стратегической безопасности. На это указал в начале переговоров в Абу-Даби и глава российской делегации Владимир Мединский.

«Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе — наша делегация стала больше и еще более профессиональной — позволит нам продвинуться на пути к миру в интересах народа России и народа Украины», - отметил он.

Со своей стороны, глава украинской делегации, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил, что имеет мандат на обсуждение «всех тем»

«У нас были очень продуктивные дискуссии на протяжении последнего года, и особенно за последние два месяца, пока шла подготовка. У нас есть мандат от Зеленского обсуждать все темы»,— сказал он по-английски.

По данным Financial Times, перед переговорами в Абу-Даби США запросили у Москвы, не будут ли там возражать, если Вашингтон предоставит Украине гарантии безопасности, подобные 5-й статье НАТО.