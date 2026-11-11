«Форма Украины и страхи Европы»: Что обсудят во второй день переговоров в Абу-Даби
Рубио назвал продуктивным первый день переговоров, Мединский указал на «тяжеловеса», а европейский «десант» в Эмиратах пытается помешать переговорам.
Первый день трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби запомнился не громкими заявлениями их участников, а европейским «десантом» в ОАЭ, который пытается повлиять на переговорщиков от Вашингтона и Киева. Сегодня, по данным СМИ, на переговорах будут обсуждаться территориальные вопросы.
ЧТО ПРОИСХОЖИТ В АБУ-ДАБИ: ГАРАНТИИ И ТЕРРИТОРИИ
Первая встреча участников переговоров в Абу-Даби продолжалась 10 ноября более четырех часов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ее «продуктивной», не поделившись иными подробностями.
«Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Я думаю, что самое главное, очевидно, что в этом отношении предстоит проделать большую работу. Это не похоже на то, что что-то может быть решено в ближайшие 24 часа или что-то в этом роде», - сказал Рубио журналистам.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал пока воздержаться от каких-то оценок.
«Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут», - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Москва на конкретные договоренности по итогам переговоров в Абу-Даби.
Лидер киевского режима Владимир Зеленский также указал на конструктив первого дня.
«Трехсторонний формат был конструктивным и довольно содержательным», - написал он в Telegram.
О темах первого дня переговоров официально не сообщалось. При этом, по данным издания Politico, первый день встречи в Абу-Даби отводился на обсуждение гарантий безопасности для Киева и возможному пересмотру архитектуры безопасности в Европе, а второй - территориальным вопросам и будущим механизмам безопасности для Украины и Европы. Президент США Дональд Трамп незадолго до встречи в Абу-Даби как раз заявил, что после завершений конфликта «у Украины будет несколько иная форма».
По данным СМИ, сегодня, 11 ноября, трехсторонние переговоры в Абу-Даби продолжатся в полдень по местному времени (11:00 мск).
Член американской делегации Джаред Кушнер накануне переговоров отмечал, что на них, в частности, обсудят меры по снижению рисков эскалации «при полном уважении суверенитета и права всех государств на самостоятельное принятие решений»
«Важный элемент этого процесса — побудить все стороны к тому, чтобы они начали серьезно думать о том, что будет после войны. Мы надеемся, что обсуждение послевоенной безопасности, экономического восстановления и механизмов, которые требуются для предотвращения конфликта в будущем, позволит переключить внимание с ведения войны на создание основы для прочного мира», - написал он в соцсети Х.
СМИ отмечают появление в российской делегации «дипломатического тяжеловеса», замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, курирующего отношения с Западом, а также вопросы стратегической безопасности. На это указал в начале переговоров в Абу-Даби и глава российской делегации Владимир Мединский.
«Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе — наша делегация стала больше и еще более профессиональной — позволит нам продвинуться на пути к миру в интересах народа России и народа Украины», - отметил он.
Со своей стороны, глава украинской делегации, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил, что имеет мандат на обсуждение «всех тем»
«У нас были очень продуктивные дискуссии на протяжении последнего года, и особенно за последние два месяца, пока шла подготовка. У нас есть мандат от Зеленского обсуждать все темы»,— сказал он по-английски.
По данным Financial Times, перед переговорами в Абу-Даби США запросили у Москвы, не будут ли там возражать, если Вашингтон предоставит Украине гарантии безопасности, подобные 5-й статье НАТО.
ЕВРОПЕЙСКИЙ «ДЕСАНТ»
Помимо представителей России, Украины и США в Абу-Даби прибыло большое количество европейских политиков, которых к переговорам не допустили. Советники первых лиц Германии, Великобритании, Франции, Италии, Еврокомиссии, Совета ЕС и НАТО ведут активные консультации с делегатами от Киева и Вашингтона, при этом в Европе уже зазвучали громкие заявления, «подрывающие» весь конструктив переговоров.
«Каким бы образом ни развивались мирные переговоры, Европа поддержит Украину. (…) Мы не должны поддаваться на российские нарративы об их опасениях за безопасность», — написала уже во время переговоров в соцсетях глава евродипломатии Кая Каллас.
Со своей стороны, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 9 ноября, что сначала должен быть прекращен огонь, а потом уже вестись обсуждения вопросов будущей безопасности.
«Хочу внести полную ясность: любые предметные дискуссии об архитектуре европейской безопасности могут вестись только после достижения режима прекращения огня на Украине. При этом такие обсуждения должны проходить на соответствующей площадке — прежде всего, с участием союзников по НАТО и государств-членов ЕС», — сказала она на брифинге в Румынии.
Однако СМИ пишут, что на самом деле Европа готова к обсуждению чувствительных вопросов с Россией. Так, издание Financial Times утверждает, что Брюссель готов к диалогу с Москвой о восстановлении «механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны». Речь идет о договорах, ограничивающих размещение определенных типов ракет.
Вместе с тем агентство AFP выяснило, что Украина хочет получить от западных партнеров деньги на содержание 800-тысячной армии, как минимум, на 10 лет.
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