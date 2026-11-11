Россиянам посоветовали завести отдельную карту перед «Черной пятницей»

Перед шопингом регулятор советует переводить на «пластик» только необходимую сумму, что поможет обезопасить средства от хищения мошенниками. Даже если аферисты получат доступ к карте, они не смогут похитить больше, чем на ней было.

Если покупатель пострадал от действий злоумышленников, ему необходимо заблокировать карту и в течение суток после хищения средств написать заявление о несогласии с операцией и взять выписку по счету. Клиенты крупных банков могут отправить обращение через мобильное приложение. Кроме того, можно сформировать справку о такой операции для обращения в полицию.

В уходящем году «Черная пятница» выпадает на 27 ноября. Ожидаются многочисленные распродажи, включая распродажу 11 ноября, посвященную Всемирному дню шоппинга.

Ранее в Госдуме предупредили о магазинах-подделках перед «Чёрной пятницей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

