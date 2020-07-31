Иран согласился на выплату компенсаций по катастрофе Boeing

Между тем, в МИД заявили, что реализация выплат займет время, а также, что этот вопрос «имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения». В частности, в ведомстве отметили, что много пассажиров Boeing имели двойное гражданство.

Самолет украинских авиалиний с рейсом Тегеран-Москва разбился 8 января в результате попадания в него ракет иранской ПВО. Все 176 человек на борту погибли. Жертвами стали 57 канадских граждан, а также 11 украинцев, 17 человек из Швеции, четыре афганца и четыре гражданина Великобритании, а также иранцы. Позже Иран признал, что ошибочно сбил самолет.

Крушение самолета произошло на фоне обострения напряженности в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами в связи с убийством командира Революционной гвардии генерала Кассема Сулеймани. Иран выпустил ракеты по иракским базам, в которых находились войска США в отместку за его смерть.

