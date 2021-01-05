Иран передал Украине отчёт о сбитом в Тегеране «Боинге»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью интернет-изданию «Обозреватель» заявил, что Иран предоставил Украине проект технического отчёта об обстоятельствах катастрофы самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».

По словам министра, документ был получен 31 декабря и теперь у Украины есть «два месяца на комментарии и замечания».

«Это достаточно важный этап... без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости», - подчеркнул Кулеба.

Ранее агентство Irna, со ссылкой на вице-президента Ирана по правовым вопросам Лаю Джонейди, сообщило об одобрении выплаты компенсаций семьям жертв катастрофы, в размере 150 тысяч долларов США или эквивалента в евро. Глава МИД Украины отметил, что никаких официальных сообщений о сумме компенсаций Украина от Ирана не получала.

Трагедия произошла 8 января 2020 года. Иранские военные сбили Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Погибли все 176 человек. Позже генштаб Вооруженных сил Ирана признал, что военные приняли украинский самолёт за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

