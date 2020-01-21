Иран признал удар по «Боингу» и неспособность расшифровать самописец
Американские СМИ обнародовали последние выводы специалистов о причинах крушения Boeing 737-800 под Тегераном
Авиационные власти Ирана признали ответственность за попадание ракет ЗРК «Тор-М1» по украинскому пассажирскому «Боингу». Предварительные выводы из второго отчета Организации гражданской авиации Ирана обнародовало американское информагентство Bloomberg.
В документе говорится, что обе ракеты были выпущены по лайнеру «с северной стороны». Также приводится хронология произошедшего. В 6:12 утра по местному самолет вылетел из аэропорта. На высоте 8,1 тысячи футов (почти 2,5 км) борт потерял связь с управлением воздушного движения. С экранов вторичного наблюдения лайнер исчез в 6:15, ещё через три минуты он пропал и на экранах первичного наблюдения.
Отмечается, что первый контакт самолета с землёй произошёл за пределами жилой застройки, в парке. Самолет развалился на части в районе футбольного поля.
Две ракеты были выпущены по гражданскому самолёту из-за настроек автоматики, объяснял член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН. Он назвал произошедшее свидетельством низкого уровня подготовки тактических расчетов средств противовоздушной обороны Ирана.
Кроме того, Иран признался и в недостаточной технической оснащенности. В материале Bloomberg приводится заявление из отчёта, согласно которому речевой и бортовой самописцы украинского «Боинга» - одни из самых современных подобных устройств в мире, и Ирану не хватает средств для их расшифровки.
Французские и американские специалисты при этом отказались отправлять в Иран своё оборудование для расшифровки.
Недавно стало известно, что Иран готов передать «чёрные ящики» сбитого «Боинга» Украине после того, как доступ к нему получит международная группа специалистов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть все технические возможности для расшифровки самописцев.
Авиакатастрофа произошла утром 8 января. Только спустя три дня власти Ирана признали, что причиной произошедшего стал ошибочный пуск ракет системы ПВО. При крушении «Боинга» погибли 176 человек – граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.
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