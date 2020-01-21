Иран признал удар по «Боингу» и неспособность расшифровать самописец

В документе говорится, что обе ракеты были выпущены по лайнеру «с северной стороны». Также приводится хронология произошедшего. В 6:12 утра по местному самолет вылетел из аэропорта. На высоте 8,1 тысячи футов (почти 2,5 км) борт потерял связь с управлением воздушного движения. С экранов вторичного наблюдения лайнер исчез в 6:15, ещё через три минуты он пропал и на экранах первичного наблюдения.

Отмечается, что первый контакт самолета с землёй произошёл за пределами жилой застройки, в парке. Самолет развалился на части в районе футбольного поля.

Две ракеты были выпущены по гражданскому самолёту из-за настроек автоматики, объяснял член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН. Он назвал произошедшее свидетельством низкого уровня подготовки тактических расчетов средств противовоздушной обороны Ирана.

Кроме того, Иран признался и в недостаточной технической оснащенности. В материале Bloomberg приводится заявление из отчёта, согласно которому речевой и бортовой самописцы украинского «Боинга» - одни из самых современных подобных устройств в мире, и Ирану не хватает средств для их расшифровки.

Французские и американские специалисты при этом отказались отправлять в Иран своё оборудование для расшифровки.

Недавно стало известно, что Иран готов передать «чёрные ящики» сбитого «Боинга» Украине после того, как доступ к нему получит международная группа специалистов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть все технические возможности для расшифровки самописцев.

Авиакатастрофа произошла утром 8 января. Только спустя три дня власти Ирана признали, что причиной произошедшего стал ошибочный пуск ракет системы ПВО. При крушении «Боинга» погибли 176 человек – граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

